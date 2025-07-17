Умер режиссер Юрий Кара

Газета.Ru
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Режиссер Юрий Кара на красной дорожке в рамках 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год
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Режиссер Юрий Кара на красной дорожке в рамках 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Юрий Кара во время съемок фильма «С.П. Королев. Главный конструктор», 2007 год
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Режиссер Юрий Кара во время съемок фильма «С.П. Королев. Главный конструктор», 2007 год 
© ТАСС
Юрий Кара и актер Николай Жуков во время съемок фильма «Главный конструктор» о советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем, академике Сергее Королеве, 2013 год
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Юрий Кара и актер Николай Жуков во время съемок фильма «Главный конструктор» о советском ученом, конструкторе ракетно-космических систем, академике Сергее Королеве, 2013 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Режиссер Юрий Кара и актер Юрий Шерстнев (слева направо) перед премьерой фильма «Мастер и Маргарита», 2011 год
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Режиссер Юрий Кара и актер Юрий Шерстнев (слева направо) перед премьерой фильма «Мастер и Маргарита», 2011 год 
© Антон Белицкий/РИА Новости

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Режиссер Юрий Кара (справа) с супругой и дочкой на красной дорожке в рамках 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год
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Режиссер Юрий Кара (справа) с супругой и дочкой на красной дорожке в рамках 64-го Каннского кинофестиваля, 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Режиссер Юрий Кара (в центре) на съемках фильма «Настоящие мужчины», 2001 год
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Режиссер Юрий Кара (в центре) на съемках фильма «Настоящие мужчины», 2001 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Режиссер Юрий Кара перед началом церемонии закрытия XXVIII Московского кинофестиваля, 2006 год
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Режиссер Юрий Кара перед началом церемонии закрытия XXVIII Московского кинофестиваля, 2006 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Юрий Кара во время съемок фильма «Главный конструктор», 2013 год
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Юрий Кара во время съемок фильма «Главный конструктор», 2013 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Режиссер Юрий Кара (слева) и художник Александр Шилов перед началом торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Минкультуры России. Екатерина Чеснокова / РИА Новости, 2019 год
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Режиссер Юрий Кара (слева) и художник Александр Шилов перед началом торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Минкультуры России. Екатерина Чеснокова / РИА Новости, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Актеры Сергей Астахов в роли Сергея Королева, Сергей Юрский в роли К.Э. Циолковского и режиссер Юрий Кара (слева направо) во время съемок фильма «С.П. Королев. Главный конструктор», 2007 год
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Актеры Сергей Астахов в роли Сергея Королева, Сергей Юрский в роли К.Э. Циолковского и режиссер Юрий Кара (слева направо) во время съемок фильма «С.П. Королев. Главный конструктор», 2007 год 
© ТАСС
Режиссер Юрий Кара на церемонии прощания с актером Алексеем Петренко в Доме кино, 2017 год
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Режиссер Юрий Кара на церемонии прощания с актером Алексеем Петренко в Доме кино, 2017 год 
© Александр Вильф/РИА Новости
Актер Федор Лавров в роли космонавта Алексея Леонова и режиссер Юрий Кара (слева направо) на съемочной площадке фильма «Главный конструктор», 2013 год
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Актер Федор Лавров в роли космонавта Алексея Леонова и режиссер Юрий Кара (слева направо) на съемочной площадке фильма «Главный конструктор», 2013 год 
© Сергей Бобылев/ТАСС
Режиссер Юрий Кара перед началом торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Минкультуры России, 2019 год
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Режиссер Юрий Кара перед началом торжественной церемонии награждения деятелей культуры и искусства государственными наградами РФ и ведомственными наградами Минкультуры России, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В возрасте 70 лет скончался режиссер Юрий Кара. Согласно Telegram-каналу Shot, заслуженного деятеля искусств России не стало в Ялте 16 июля, у него случился повторный инфаркт — предыдущий кинематографист перенес зимой этого года.

Юрий Кара родился в Донецке в 1954-м, окончил ВГИК. Первую известность ему принесла дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Также на счету режиссера работа над «Ералашем», картины «Воры в законе», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век» и «Мастер и Маргарита» — экранизация произведения Михаила Булгакова, которая была снята в середине 90-х, а в прокат вышла лишь в 2011-м. Помимо съемок, Кара являлся преподавателем на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.

По информации из открытых источников, Кара состоял в счастливом браке с супругой Ириной, которая тоже родом из Донецка. Пара воспитывала дочь.