Самые таинственные места России

Александр Котлеткин
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Аркаим — древний город высокоразвитого народа, проживавшего на территории Южного Урала 4 тысячи лет назад. Комплекс был открыт в 1971 году. Городище имеет два кольца валов диаметром 143-145 метров и 85 метров и четыре прохода, которые ориентированы по сторонам света. Главный вход обращен на запад. Между кольцами жилищ имелась круговая улица с деревянной мостовой. Под мостовой находился ров ливневой канализации с водосборными колодцами. Сейчас Аркаим почитается как место силы.
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Аркаим — древний город высокоразвитого народа, проживавшего на территории Южного Урала 4 тысячи лет назад. Комплекс был открыт в 1971 году. Городище имеет два кольца валов диаметром 143-145 метров и 85 метров и четыре прохода, которые ориентированы по сторонам света. Главный вход обращен на запад. Между кольцами жилищ имелась круговая улица с деревянной мостовой. Под мостовой находился ров ливневой канализации с водосборными колодцами. Сейчас Аркаим почитается как место силы. 
© Валерий Бушухин/TACC
Самая высокая вершина Алтайских гор — Белуха притягивает туристов не только красотой, но и легендами. Многие считают, что на ее вершине находится тайное царство Шамбала, где живут мудрецы и учителя человечества. Белуха также считается центром мира, так как она равноудалена от трех ближайших океанов.
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Самая высокая вершина Алтайских гор — Белуха притягивает туристов не только красотой, но и легендами. Многие считают, что на ее вершине находится тайное царство Шамбала, где живут мудрецы и учителя человечества. Белуха также считается центром мира, так как она равноудалена от трех ближайших океанов.  
© Анатолий Устиненко/ТАСС
Гора Воттоваара не может похвастаться высотой, но зато знаменита своими мистическими пейзажами. Здесь находят целое множество камней-сейдов — большие валуны, которые стоят на каменных ножках. Кривые деревья и мхи добавляют местности атмосферу мистики и колдовства.
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Гора Воттоваара не может похвастаться высотой, но зато знаменита своими мистическими пейзажами. Здесь находят целое множество камней-сейдов — большие валуны, которые стоят на каменных ножках. Кривые деревья и мхи добавляют местности атмосферу мистики и колдовства.  
© РИА Новости
Город Мертвых — некрополь с темной историей, который находится в Северной Осетии. Согласно легендам, 95 древних родов хоронили в этом месте умерших сородичей на протяжении нескольких столетий. Гиды утверждают, что во время эпидемий чумы, заболевшие уходили туда умирать, чтобы не заразить других.
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Город Мертвых — некрополь с темной историей, который находится в Северной Осетии. Согласно легендам, 95 древних родов хоронили в этом месте умерших сородичей на протяжении нескольких столетий. Гиды утверждают, что во время эпидемий чумы, заболевшие уходили туда умирать, чтобы не заразить других.  
© Иван Губский/ТАСС

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Дольмены — погребальные и культовые сооружения из камней с отверстием круглой формы. Многие из них настолько древние, что старше первых египетских пирамид. В России можно увидеть Волконский дольмен — единственный сохранившийся в мире полноразмерный дольмен монолитного типа. Объект находится на дне речной долины в селе Волконка, недалеко от Сочи.
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Дольмены — погребальные и культовые сооружения из камней с отверстием круглой формы. Многие из них настолько древние, что старше первых египетских пирамид. В России можно увидеть Волконский дольмен — единственный сохранившийся в мире полноразмерный дольмен монолитного типа. Объект находится на дне речной долины в селе Волконка, недалеко от Сочи. 
© РИА Новости
На острове Итыгран в Беринговом море находится древнее святилище эскимосов - Китовая аллея. На объекте в землю в два ряда вкопаны огромные кости и черепа китов. Между рядами костей в земле находится 150 мясных хранилищ. Ученые считают, что там могли проводиться магические ритуалы и жертвоприношения.
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На острове Итыгран в Беринговом море находится древнее святилище эскимосов - Китовая аллея. На объекте в землю в два ряда вкопаны огромные кости и черепа китов. Между рядами костей в земле находится 150 мясных хранилищ. Ученые считают, что там могли проводиться магические ритуалы и жертвоприношения.  
© РИА Новости
Озеро Светлояр в Нижегородской области славится легендой об исчезнувшем городе Китеж. Согласно преданиям, во время нашествия монголо-татар бог решил защитить жителей, которые славились набожностью и благонравием. Когда враги подошли к городу, то из-под земли начали бить многочисленные фонтаны, которые скрыли Китеж от налетчиков.
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Озеро Светлояр в Нижегородской области славится легендой об исчезнувшем городе Китеж. Согласно преданиям, во время нашествия монголо-татар бог решил защитить жителей, которые славились набожностью и благонравием. Когда враги подошли к городу, то из-под земли начали бить многочисленные фонтаны, которые скрыли Китеж от налетчиков.  
© Роман Яровицын/TACC
В мифах и легендах бурят Ольхон — обиталище грозных духов Байкала. По преданиям, сюда спустился с Неба Хан-Хото Бабай, посланный на Землю высшими богами. Остров считается сакральным центром северного шаманского мира.
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В мифах и легендах бурят Ольхон — обиталище грозных духов Байкала. По преданиям, сюда спустился с Неба Хан-Хото Бабай, посланный на Землю высшими богами. Остров считается сакральным центром северного шаманского мира.  
© РИА Новости
На территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми на плоской горе Маньпупунёр находится комплекс семи останцов высотой от 30 до 42 метров. Древние Манси считали объект священным местом. По легендам, останцы - это окаменевшие великаны. В прошлом подниматься туда разрешалось только шаманам.
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На территории Печоро-Илычского заповедника в Республике Коми на плоской горе Маньпупунёр находится комплекс семи останцов высотой от 30 до 42 метров. Древние Манси считали объект священным местом. По легендам, останцы - это окаменевшие великаны. В прошлом подниматься туда разрешалось только шаманам. 
© danilsnegmb/iStock.com

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На Большом Заяцком острове, одном из Соловецких островов в Архангельской области России, исследователи обнаружили целое множество каменных лабиринтов. Все эти сооружения имеют пространственную ориентацию. Вход и выход из лабиринта расположены в одном месте. Если следовать в одном направлении и не переступать через каменный барьер, то можно дойти до центра, а затем вернуться туда, откуда вышел. Некоторые считают лабиринты ловушками для душ умерших.
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На Большом Заяцком острове, одном из Соловецких островов в Архангельской области России, исследователи обнаружили целое множество каменных лабиринтов. Все эти сооружения имеют пространственную ориентацию. Вход и выход из лабиринта расположены в одном месте. Если следовать в одном направлении и не переступать через каменный барьер, то можно дойти до центра, а затем вернуться туда, откуда вышел. Некоторые считают лабиринты ловушками для душ умерших.  
© РИА Новости

Несмотря на то, что человечество шагнуло далеко вперед по пути технического прогресса, мы все еще остаемся детьми природы. Наши предки жили в гармонии с окружающим миром. Они верили, что у каждой горы, леса, озера и реки есть свой дух, который из другого мира тщательно следит за людьми. Особенно они почитали красивые и таинственные места, где можно было почувствовать все величие природы. Там подчас строили непонятные современному человеку сооружения, возводили храмы и ставили алтари. История хранит много тайн. Часть из них приоткрылись благодаря ученым и археологам, часть дошла до нас в виде устных легенд и преданий. Даже сейчас, в век технологий и прогресса, мы все так же с осторожностью замираем, когда попадаем в эти таинственные места.

Пользователи портала Т-Ж составили список самых таинственных объектов в России. Самые знаковые из них — в галерее «Рамблера».