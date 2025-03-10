Чак Норрис родился 10 марта 1940 года в американском городке Райан. Его мать происходила из индейского племени чероки, отец имел ирландские корни.

В 1959 году, во время службы в армии в Южной Корее, Норрис увлекся различными видами восточных единоборств. После демобилизации будущий артист обосновался в Лос-Анджелесе где открыл школу каратэ. В 1968 году он завоевал титул чемпиона мира по каратэ в полутяжелом весе и удерживал его в течение семи лет.

На экраны кино Чаку Норрису помог попасть Брюс Ли, который не только рекомендовал его знакомым режиссерам, но и предложил ему сыграть одну из главных ролей в картине "Путь дракона" (1972). Несмотря на протекцию Ли, настоящая популярность к Норрису пришла значительно позже. В 1983 году на экраны вышел культовый вестерн "Одинокий волк МакКуэйд", который стал поворотной точкой в карьере артиста и навсегда закрепил за ним образ техасского рейнджера, вступившего в схватку с организованной преступностью.

Всего за свою карьеру звезда Голливуда снялся более чем в 120 фильмах и телепроектах. За актером закрепился образ брутального парня, который впоследствии подхватили пользователи сети, сделав артиста одним из самых популярных интернет мемов современности.

Сейчас Чак Норрис не часто появляется на экране, ведь знаменитому артисту уже почти 85 лет. Несмотря на возраст "Крутой Уокер" продолжает поддерживать связь с поклонниками через соцсети и даже занимается спортом.

Как сейчас выглядит легендарный Чак Норрис — в галерее "Рамблера".