Самые смешные фотографии 2023 года

Жюри ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards назвали самые смешные фотографии дикой природы 2023 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Первый приз взял снимок кенгуру с воображаемой гитарой, сделанный фотографом Джейсоном Муром в пригороде Перта, Австралия. Кадр стал лучшим среди 5300 работ от 1842 участников из 85 стран мира. За свои старания организаторы конкурса подарят возможность Муру посетить национальный заповедник Масаи-Мара в Кении.

Премию Comedy Wildlife Photography Awards основали в 2015 году фотографы Пол Джойсон-Хикс и Том Саллам. Они пытаются при помощи забавных кадров привить ценителям фотографии идею бережного отношения к природе.