Самые смешные фотографии 2023 года

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"Воображаемая гитара", автор Джейсон Мур
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"Воображаемая гитара", автор Джейсон Мур 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Неожиданное погружение", автор Витторио Риччи
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"Неожиданное погружение", автор Витторио Риччи 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Выдра-балерина", автор Оттер Квек
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"Выдра-балерина", автор Оттер Квек 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Денди из тропического леса", автор Дельфин Казимир
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"Денди из тропического леса", автор Дельфин Казимир 
© Comedy Wildlife Photography Awards

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"Мондей Блас", Джон Блюменкамп
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"Мондей Блас", Джон Блюменкамп 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Счастливая черепаха", Цахи Финкельштейн
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"Счастливая черепаха", Цахи Финкельштейн 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Боинг!", Лара Мэтьюз
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"Боинг!", Лара Мэтьюз 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Посмотри направо Бро", Пратика Мондала.
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"Посмотри направо Бро", Пратика Мондала. 
© Comedy Wildlife Photography Awards
"Снежок", Жак Пулар
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"Снежок", Жак Пулар 
© Comedy Wildlife Photography Awards

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© "Не смотри вниз", Брайан Мэтьюз

Жюри ежегодного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards назвали самые смешные фотографии дикой природы 2023 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Первый приз взял снимок кенгуру с воображаемой гитарой, сделанный фотографом Джейсоном Муром в пригороде Перта, Австралия. Кадр стал лучшим среди 5300 работ от 1842 участников из 85 стран мира. За свои старания организаторы конкурса подарят возможность Муру посетить национальный заповедник Масаи-Мара в Кении.

Премию Comedy Wildlife Photography Awards основали в 2015 году фотографы Пол Джойсон-Хикс и Том Саллам. Они пытаются при помощи забавных кадров привить ценителям фотографии идею бережного отношения к природе.

Самые смешные кадры 2023 года - в галерее "Рамблера".

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