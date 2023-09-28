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«Русский Терминатор»: каким был Владимир Турчинский

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Владимир Турчинский, 2006 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
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Владимир Турчинский после того, как сдвинул с места и немного протащил караван из 4 автомашин общим весом более 9 тонн, 1996 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
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Владимир Турчинский на вечеринке журнала «ELLE» в Сочи, 2007 год 
© Валерий Матыцин/ТАСС
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Владимир Турчинский передвигает 18-тонный автобус на 15 метров, 1997 год 
© Игорь Зотин/ТАСС

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Владимир Турчинский в форме сотрудника ГИБДД во время спецмероприятия по борьбе с наркотиками, 2007 год 
© Natalya Loginova/Global Look Press
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Олегас Журас, Владимир Турчинский и Александр Федоров (слева направо) во время соревнований Международного коммерческого турнира по бодибилдингу «Гран-При Ironman», 2005 год 
© Олег Наумов/ТАСС
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Владимир Турчинский, 2004 год 
© Global Look Press
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Владимир Турчинский тащит караван из 4 машин общим весом около 9 тонн, 1996 год 
© Олег Булдаков/ТАСС
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Владимир Турчинский со своей женой Ириной, 2006 год 
© Alena Kalita/Global Look Press

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Владимир Турчинский, 1999 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
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Актер Сергей Рост и Владимир Турчинский на вечеринке, устроенной Костей Цзю в клубе Grand Havana Room, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Владимир Турчинский с дочерью Ксенией перед началом премьеры спектакля «До свадьбы — заживет!» в Театральном центре на Серпуховке, 2009 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Актер Игорь Лифанов в роли Креста и Владимир Турчинский в роли Динамита (слева направо) в многосерийном комедийном боевике «Спецназ по-русски 2», 2005 год 
© ТАСС
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Владимир Турчинский поднимает сразу несколько человек, 1998 год 
© ТАСС

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Владимир Турчинский, 2007 год 
© Vladimir Myshkin/Global Look Press

    «Не бояться пробовать себя в разных качествах», — такой совет Владимир Турчинский давал в одном из интервью тем, кто хочет стать успешным в жизни.

    Похоже, и сам Владимир активно следовал этому правилу. Пожалуй, нет сферы, в которой бы он себя не попробовал: достиг успехов в спорте, был теле- и радиоведущим, актером, депутатом, бизнесменом, фотографом, телохранителем и учителем. Пожалуй, наиболее известен при жизни Владимир был благодаря участию в телешоу «Бои гладиаторов» под сценическим именем Динамит.

    «Володя был большим и светлым человеком, который всегда шутил и смеялся», — говорил РИА Новости коллега Динамита по «спортивному цеху» боксер Константин Цзю. По его словам, Владимир «жил легко и с удовольствием, дай Бог всем так».

    В 2009 году, в возрасте 46 лет, Владимир умер от инфаркта в своем загородном доме в Московской области. Примерно за три недели до смерти он обращался в госпиталь с жалобами на боли в груди. Супруга Турчинского Ирина рассказала: когда она вызывала бригаду скорой помощи, местная больница из села Ямкино своих врачей послать отказалась, предложив обратиться в Москву. Столичная «скорая» добиралась больше часа, прибывшим врачам осталось лишь констатировали смерть. Впрочем, изучив все обстоятельства смерти Турчинского, прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела.

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