Россиян предупредили о высокой заразности нового варианта COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет дополнительные мутации и заразнее «Омикрона». Об этом сообщает РИА Новости.

Новый вариант корнавируса, получивший название «Пирола», в августе обнаружили в США, Дании, Израиле, ЮАР, Португалии, Великобритании и других странах. Вирусолог Джесси Блум предупреждал, что эволюционный скачок «Пиролы» похож на скачок «Омикрона», вызвавшего значительный рост заболеваемости в мире.

В Роспотребнадзоре рассказали, что тесты для обнаружения «Пиролы» в России есть, препараты для лечения тоже.

В ведомстве подчеркнули, что вакцины, созданные под «Омикрон», эффективны и против «Пиролы».

По данным Роспотребнадзора, первые результаты лабораторных исследований из Китая и Швеции демонстрируют, что «Пирола», возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как ранее заявили некоторые ученые, и не станет «вторым пришествием «Омикрона».

Весь мир накрывает новый, более свирепый, штамм коронавируса, который устойчив к существующему иммунитету. Об этом предупредили во Всемирной организации здравоохранения.

«Ковид прямо сейчас заражает и повторно заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за ковида», – сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Всплеск заболеваемости мог быть вызван сезоном отпусков и снижением иммунной защиты.

Кроме того, появился новый вариант коронавируса ВА.2.86., который называют «пирола». Это подштамм «омикрона», у которого существует больше 30 мутаций.

Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что новый вариант коронавируса может обходить сформировавшийся иммунитет, что увеличит число заболевших.

«Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время», – указал эпидемиолог.

Новый вариант коронавируса, который получил название «Пирола», не опасен для тех, кто уже переболел вариантами «омикрона», рассказал RT заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.

Сеченовский университет

«Я только что вернулся из Китая, где проходил форум, посвященный ковиду. Там говорили в том числе про вариант «пирола». Ученые не рассматривают «пиролу» в качестве возможной причины новой волны «омикрона». Это лишь продолжение того, что уже есть: люди, которые переболели вариантами «омикрона», не должны заболеть, у них должен сохраниться иммунитет. Опасений насчет того, что «пирола» будет протекать тяжело, нет», — отметил Зверев.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем ожидается рост заболеваемости среди населения, в том числе, из-за того, что осень является сезоном распространения респираторных инфекций. Для защиты от болезней вирусолог посоветовал соблюдать масочный режим в местах скопления людей, наладить питание и режим дня.

Вариант коронавируса «пирола» может серьезно и крайне негативно сказаться на эпидемиологическом процессе в случае, если выяснится, что он не только более заразен, но и более патогенен и летален, чем предыдущие версии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков.

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«У "пиролы" очень большая разница с предыдущими вариантами по антигенному составу, произошло более 30 замен. Это самые большие изменения в антигенном составе омикрон-линии за год с лишним. К примеру, "эрис" имел всего одну-две замены. Так что эффективная заразность, в любом случае, заметно увеличена», — предупредил Крючков.

Он также напомнил, что ранние исследования нового варианта вируса не выявили значительных изменений в патогенности. Вместе с тем, если подобная динамика все же будет обнаружена, это значительно скажется на эпидпроцессе.

Самое важное в этой истории — это даже не факт прихода "пиролы", а то, что эволюция вируса продолжается, а значит, со временем эти тлеющие очаги коронавируса могут перерасти в пожар. Если серьезных скачков заразности, скорее всего, уже не будет — существуют определенные видовые барьеры, — то патогенность, летальность вполне могут варьироваться, резервы для роста там большие Николай Крючков

Крючков предупредил, что в случае, если «пирола» покажет значительный рост патогенность, свойства вируса на популяционном уровне сильно изменятся. Но даже без этого новый вариант вируса внесет свой негативный вклад.

«Исходные данные по "пироле" говорили, что патогенность и летальность не изменились. Но, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) делает какие-то заявления, то, возможно, появились какие-то новые данные», — допустил иммунолог.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в беседе со «Звездой» оценил угрозы, связанные с новыми вариантами коронавируса.

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«Варианты, которые сейчас появились, нельзя сказать, что они полностью обходят иммунитет. Люди, которые переболели или вакцинированы, у них чувствительность к вирусу понижена, но это не значит, что они полностью защищены», - сказал он.

По его словам, прививка не может на 100% защитить от этих штаммов, однако вакцина способна снизить вероятность тяжелого течения или летального исхода.

«Тяжелое течение есть у части больных, но со всеми вариантами такое есть. Какая-то часть болеет очень легко, и даже никакого диагноза не ставят (врачи. - Прим. ред.)... Переболевают как какими-то простудными заболеваниями, и все. У кого-то может развиться достаточно сильное заболевание, это характерно для всех вариантов», - сказал вирусолог.

Ранее сообщалось о появлении нового варианта коронавируса «Пирола». Ученые предположили, что этот штамм может обходить иммунную защиту организма, а также вызывать более тяжелое течение болезни.

В августе стало известно, что возник новый вариант COVID-19 «Эрис». Утверждалось, что он лучше уклоняется от ранее выработанного иммунитета, чем другие штаммы.

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik России придется на ноябрь.

По его словам, рост числа заразившихся россиян отмечается с конца августа – начала сентября. Он добавил, что явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября.

«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата [населения] ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — отметил специалист.

Крючков считает, что осенняя волна заболеваемости COVID-19 достигнет максимального подъема в ноябре, а в декабре пойдет на спад. Однако в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

В конце августа профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сообщил, что появление нового варианта COVID-19 серьезно осложняет сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России и во всем мире. Он предупредил россиян о новом подъеме заболеваемости.

Прогнозируется, что одновременно будут циркулировать новые варианты коронавируса, грипп и респираторные вирусы. Под угрозой находятся люди, склонные к заболеваниям дыхательных путей, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Субтип «омикрона» «пирола» (BA.2.86) или (BA.X), что одно и то же, распространяется активно в развитых странах на европейском континенте, видим рост выявления новых случаев в нашей стране. Мы видим подъём заболеваемости новым субтипом. Очевидно, что подъём заболеваемости совпадёт с приходом вирусов гриппа и активации других респираторных вирусов. Соответственно, может быть сочетание инфекций, и это может угрожать группам риска по респираторным инфекциям.

В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии. Когда будут циркулировать три вируса основных: новые субтипы «омикрона», вирусы гриппа и риносинцитиальный вирус. Они могут быть одновременно, атаковать людей взрослых и детей».

Врач рекомендует вакцинироваться от гриппа. Кроме того, следует иметь при себе средства индивидуальной защиты, но использовать их правильно, отметил Викулов.

«Пока нет такого существенного всплеска заболеваемости, но число новых случаев растёт. Пока масочный режим не введён и не является всеобщим рекомендованным. Однако в местах скопления людей, где уже сейчас потенциально могут быть заболевшие, иметь индивидуальные средства защиты в виде чистых масок и местных антисептиков — я не против, только за. Нужно правильно надевать, носить и правильно снимать маски, антисептиками нужно правильно и дозированно пользоваться. Во всём нужно видеть меру».

Оснований для введения масочного режима в России на сегодня нет. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.