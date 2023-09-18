Роспотребнадзор рассказал о новом и более заразном варианте коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет дополнительные мутации и заразнее «Омикрона». Об этом сообщает РИА Новости.
Новый вариант корнавируса, получивший название «Пирола», в августе обнаружили в США, Дании, Израиле, ЮАР, Португалии, Великобритании и других странах. Вирусолог Джесси Блум предупреждал, что эволюционный скачок «Пиролы» похож на скачок «Омикрона», вызвавшего значительный рост заболеваемости в мире.
В Роспотребнадзоре рассказали, что тесты для обнаружения «Пиролы» в России есть, препараты для лечения тоже.
В ведомстве подчеркнули, что вакцины, созданные под «Омикрон», эффективны и против «Пиролы».
По данным Роспотребнадзора, первые результаты лабораторных исследований из Китая и Швеции демонстрируют, что «Пирола», возможно, не настолько способен уходить от иммунной защиты, как ранее заявили некоторые ученые, и не станет «вторым пришествием «Омикрона».