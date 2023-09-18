В Роспотребнадзоре заявили, что новый вариант коронавируса «Пирола» имеет дополнительные мутации и заразнее «Омикрона». Об этом сообщает РИА Новости.

Новый вариант корнавируса, получивший название «Пирола», в августе обнаружили в США, Дании, Израиле, ЮАР, Португалии, Великобритании и других странах. Вирусолог Джесси Блум предупреждал, что эволюционный скачок «Пиролы» похож на скачок «Омикрона», вызвавшего значительный рост заболеваемости в мире.

В Роспотребнадзоре рассказали, что тесты для обнаружения «Пиролы» в России есть, препараты для лечения тоже.

В ведомстве подчеркнули, что вакцины, созданные под «Омикрон», эффективны и против «Пиролы».