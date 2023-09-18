В ВОЗ заявили, что мир накрывает новый штамм коронавируса

«Ковид прямо сейчас заражает и повторно заражает миллионы людей. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за ковида», – сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове. Всплеск заболеваемости мог быть вызван сезоном отпусков и снижением иммунной защиты. Кроме того, появился новый вариант коронавируса ВА.2.86., который называют «пирола». Это подштамм «омикрона», у которого существует больше 30 мутаций. Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что новый вариант коронавируса может обходить сформировавшийся иммунитет, что увеличит число заболевших. «Пирола» может вызывать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели в последнее время», – указал эпидемиолог. Ранее «ФедералПресс» писал, что жителей России предупредили о новом всплеске заболеваемости ковидом осенью 2023 года. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева