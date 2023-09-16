Попова рассказала, введут ли в России масочный режим
Оснований для введения масочного режима в России на сегодня нет. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы точно не планируем возвращать масочный режим, если к тому не будет каких-то абсолютно понятных оснований. Сегодня их нет», — сказала она.
16 сентября стало известно, что в Доме правительства Российской Федерации в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусом снова начнут действовать ограничения против распространения COVID-19, включая масочный режим.
До этого сообщалось, что Министерство здравоохранения России разрешило проведение клинических исследований вакцины «Спутник V» с измененным составом.
Академик РАН, вирусолог Сергей Нетесов 6 сентября рассказал «Газете.Ru», что ученые выявили новый субвариант коронавируса «Пирола», который вызовет новую волну заболеваемости в России совместно с вариантом «Эрис», случаи заражения которым уже были зафиксированы на территории страны.