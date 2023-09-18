Иммунолог назвал сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью радио Sputnik России придется на ноябрь.

По его словам, рост числа заразившихся россиян отмечается с конца августа – начала сентября. Он добавил, что явный всплеск заболеваемости может произойти в начале октября.

«Насколько рано мы увидим всплеск заболеваемости, будет зависеть от состояния мониторинга, а именно от охвата [населения] ПЦР-тестированием, потому что в последние месяцы он был недостаточным», — отметил специалист.

Крючков считает, что осенняя волна заболеваемости COVID-19 достигнет максимального подъема в ноябре, а в декабре пойдет на спад. Однако в конце января эпидемиологическая ситуация может измениться из-за нового варианта омикрон-штамма коронавирусной инфекции.