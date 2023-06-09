Туроператоры оценили спрос на поездки в Египет после нападения акулы на россиянина

Ситуация с нападением акулы на россиянина 8 июня на пляже в египетской Хургаде не привела к падению спроса на туры в страну, однако подобный сценарий возможен в случае повторения инцидента. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим пресс-релизом организации.

«Пока мы не видим падения спроса, все идет своим чередом, отказов нет. К сожалению, такие происшествия случаются, никто от них не застрахован. Египетская сторона приняла все необходимые меры, усилила охрану побережья. Мы предупредили туристов, раздали всем памятки, провели беседы о необходимости соблюдать меры безопасности: в частности, не заплывать далеко, за пределы разрешенной зоны купания», — приводят в пресс-службе слова члена правления РСТ, заместителя генерального директора компании «Тез Тур» Владимира Каганера.

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Он также отметил, что в компании «Тез Тур» Египет сейчас занимает второе место по продажам после Турции. По его словам, высокий спрос связан с доступностью цен на отели и авиабилеты.

При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян подчеркнул, что снижение спроса возможно в случае, если инцидент повторится в рамках одного туристического сезона.

«История российских чартеров в Египет насчитывает 28 лет. За это время произошло не более 20 случаев нападения акул с десятью погибшими. По опыту знаю, что одно такое происшествие проходит, как правило, без последствий для рынка. Люди, конечно, волнуются, но заметного падения спроса не бывает. Если происходит повторное нападение, причем со смертельным исходом, то спрос падает на 20-25 процентов и на его восстановление нужно уже гораздо больше времени. Снизятся и цены»,— цитирует Мкртчяна пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В египетской Хургаде местные жители поймали акулу, которая напала на россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

На кадрах, распространившемся в сети, видно, как несколько мужчин пытаются затащить в лодку угодившего в сеть морского хищника.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Mash пишет, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

Российское представительство в Египте подтвердило, что молодой человек оказался россиянином, передает ТАСС. В посольстве призвали граждан быть бдительными и выполнять требования властей страны. При этом официально египетские власти не объявляли о закрытии пляжей, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Погибший в результате нападения акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он мигрировал в Египет и жил там уже какое-то время. Об этом «РИА Новости» сообщили в туристической отрасли.

В агентстве уточнили, что в результате трагедии погиб Попов В.Ю. 1999 года рождения.

«Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант», — сообщил источник «РИА Новости».

Туроператоры не возвращают деньги путешественникам за путевки в Хургаду после нападения акулы на российского туриста.

Россияне, которые купили туры в египетскую Хургаду, не могут получить деньги за аннулирование путевки.

Напомним, что накануне в Хургаде на 23-летнего мужчину напала акула. Трагедия произошла в районе Dream Beach. После этого власти страны потребовали закрыть все пляжи у Красного моря, а акулу-убийцу поймали местные жители.

Планирующие отдых в Хургаде теперь же боятся лететь на курорт, так как не хотят проводить свой отпуск без купания в море.

«Очень страшно лететь туда. А вернуть путевку не может, так как при отказе от нее — потеряем всю сумму, потому что это не страховой случай», — цитирует издание E1.ru слова россиянки.

Многие туристы также добавили, что проведут весь отдых, плавая исключительно в бассейне.

Пользователи соцсети Twitter обрушились с критикой на старшего советника Комиссии США по безопасности в Европе Пола Массаро, который посмеялся над смертью россиянина после нападения акулы в Хургаде.

«Лучшее, что я видел сегодня», – заявил американский чиновник.

Свой пост политик сопроводил смонтированным изображением главы ГУР Кирилла Буданова, обещавшего «убивать русских по всему миру», который одобрительно хлопает по плечу акулу.

Многие американцы посчитали выходку чиновника глупой и посоветовали ему не позориться. Комментаторы отметили, что смеяться над человеком, заживо съеденным акулой, подло и отвратительно независимо от его гражданства.

«Вы ужасный человек»;



«Бездушный клоун»;



«Это просто мерзко. Вас очень плохо воспитали», – написали пользователи.

До этого Пол Массаро публиковал фото с нашивкой с изображением Бандеры на рукаве.

Многие пользователи интернета пожаловались на жителей Украины, ликующих по поводу растерзанного акулой россиянина в Хургаде (Египет). Пользователи Telegram поделились, что украинские СМИ распространяют эту информацию, высмеивая тот факт, что животное убило именно россиянина, а не жителя какой-либо другой страны.

«Сегодня знакомый скинул эту новость из украинского паблика. Там админ утверждал что акула атаковала именно этого человека, потому что он был россиянином», — поделился Кирилл Каретный. «Посмотрите сколько радости и шуток в украинских миллионных пабликах по поводу гибели обычного парня, не имеющего отношение к спецоперации. […] Они будут радоваться и вашей смерти в случае чего», — подчеркнул другой пользователь соцсети.

Глобальное потепление может расширить ареалы обитания агрессивных видов акул и привести к их миграции в воды курортных зон России. Об этом в беседе с НСН заявил кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев.

Он отметил, что агрессивные виды акул уже замечали у берегов Владивостока и Курильских островов. В частности, в российских водах была зарегистрирована «акула-людоед — Белая акула».

«Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то чтобы в воду заходить», — добавил Леонтьев.

Он связал их появление с глобальным потеплением. В связи с этим, по словам биолога, в будущем оно также может привести к тому, что акулы появятся в водах российских курортных зон.

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Погибший в Хургаде российский турист в любом случае не смог бы пережить нападение тигровой акулы, поскольку у этого морского хищника есть большое преимущество, рассказал «360» заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Гофштейн подчеркнул, что акулы являются прирожденными убийцами и атакуют всех без разбора. По его словам, все перечисленные в интернете способы спасения от этого хищника не работают на практике.

«Под водой у акулы преимущества в скорости и мощи», — уточнил спасатель.

Он напомнил, что гибель россиянина от нападения акулы в Египте — не первый подобный случай. В 2022 году в Хургаде морской хищник откусил руку и ногу туристке из Австрии. Женщина скончалась в больнице спустя три дня. Второй случай произошел на южном курорте Египта с жительницей Румынии.

При этом, если, например, в Австралии делают специальные сети, которыми огораживают морскую территорию для безопасного купания людей и закрывают вход в океан на время шторма, в Египте подобных практик не перенимают.

«Периодически такие сети ставят отели и частные пляжи ради денег, которые оставляют туристы. Там, где акулы съели мужчину, ничего подобного не было», — сказал Гофштейн и отметил, что закрепление этих норм в законе исключило бы случаи с гибелью людей от нападения морских хищников вовсе.

Другой специалист, профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин, в беседе с «Мир 24» предположил, что причиной инцидента в египетской Хургаде могла стать практика подкармливания рыбы с туристических катеров. У некоторых акул формируется поведенческий стереотип на движение — они патрулируют морское побережье, иногда на глубине от одного до полутора метров, и готовы схватить всех нырявших с берега людей, объяснил он.

Ихтиолог Александр Касумян в свою очередь отметил, что против акул не сработала ни одна из разработок человека.