Появились подробности о погибшем в Хургаде россиянине
Погибший в результате нападения акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он мигрировал в Египет и жил там уже какое-то время. Об этом «РИА Новости» сообщили в туристической отрасли.
В агентстве уточнили, что в результате трагедии погиб Попов В.Ю. 1999 года рождения.
«Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант», — сообщил источник «РИА Новости».
Ранее стало известно, что вблизи пляжа Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла россиянина. В связи с произошедшим в городе закрыли все пляжи.
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