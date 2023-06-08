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Появились подробности о погибшем в Хургаде россиянине

Погибший в результате нападения акулы в Хургаде россиянин не был туристом, он мигрировал в Египет и жил там уже какое-то время. Об этом «РИА Новости» сообщили в туристической отрасли.

Появились подробности о погибшем в Хургаде россиянине
© globallookpress.com

В агентстве уточнили, что в результате трагедии погиб Попов В.Ю. 1999 года рождения.

В Египте акула загрызла россиянина

«Из-за нападения акулы в Хургаде погиб не турист, а релокант», — сообщил источник «РИА Новости».

Ранее стало известно, что вблизи пляжа Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла россиянина. В связи с произошедшим в городе закрыли все пляжи.

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