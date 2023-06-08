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В Египте акула загрызла россиянина

В египетской Хургаде акула насмерть загрызла гражданина России. Об этом сообщает TАСС со ссылкой на генконсула РФ в городе.

Согласно Telegram-каналу российского диппредставительства в Хургаде, трагедия произошла 8 июня недалеко от самого популярного пляжа в городе Dream Beach.

Также сообщалось, что акула напала на купающуюся в воде пару, но женщине удалось спастись. Мужчине же пытались помочь местные на лодке, но не успели. На данный момент в море никого не пускают. Также закрыты все пляжи в городе.

Отмечается, что акулу видели вблизи берегов города несколько дней, но принимали за дельфина.

В связи с произошедшим генконсульство РФ в Хургаде призвало россиян при нахождении в воде сохранять бдительность в море и следовать запретам местных властей о купании и дайвинге.

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