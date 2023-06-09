Биолог допустил появление агрессивных видов акул у российских курортов

Глобальное потепление может расширить ареалы обитания агрессивных видов акул и привести к их миграции в воды курортных зон России. Об этом в беседе с НСН заявил кандидат биологических наук, начальник отдела всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев.

Он отметил, что агрессивные виды акул уже замечали у берегов Владивостока и Курильских островов. В частности, в российских водах была зарегистрирована «акула-людоед — Белая акула».

«Когда вы слышите, что она появилась у пляжа, лучше вообще к берегу не подходить, не то чтобы в воду заходить», — добавил Леонтьев.

Он связал их появление с глобальным потеплением. В связи с этим, по словам биолога, в будущем оно также может привести к тому, что акулы появятся в водах российских курортных зон.