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Напавшую на россиянина в Египте акулу поймали

В египетской Хургаде местные жители поймали акулу, которая напала на россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Напавшую на россиянина в Египте акулу поймали
© РИА Новости

На кадрах, распространившемся в сети, видно, как несколько мужчин пытаются затащить в лодку угодившего в сеть морского хищника.

Появились подробности о погибшем в Хургаде россиянине

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Mash пишет, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.

Российское представительство в Египте подтвердило, что молодой человек оказался россиянином, передает ТАСС. В посольстве призвали граждан быть бдительными и выполнять требования властей страны. При этом официально египетские власти не объявляли о закрытии пляжей, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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