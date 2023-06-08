Напавшую на россиянина в Египте акулу поймали

В египетской Хургаде местные жители поймали акулу, которая напала на россиянина, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

На кадрах, распространившемся в сети, видно, как несколько мужчин пытаются затащить в лодку угодившего в сеть морского хищника.

8 июня на пляже Dream Beach в египетской Хургаде акула загрызла человека. Это произошло на глазах у очевидцев, трагедия попала на видео. Mash пишет, что жертвой нападения стал 23-летний Владимир Попов из Подмосковья. По другим данным, погибший был родом из Архангельской области.