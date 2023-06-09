В соцсети пожаловались на украинцев, ликующих из-за растерзания акулой россиянина

«Сегодня знакомый скинул эту новость из украинского паблика. Там админ утверждал что акула атаковала именно этого человека, потому что он был россиянином», — поделился Кирилл Каретный. «Посмотрите сколько радости и шуток в украинских миллионных пабликах по поводу гибели обычного парня, не имеющего отношение к спецоперации. […] Они будут радоваться и вашей смерти в случае чего», — подчеркнул другой пользователь соцсети.