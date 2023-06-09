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В соцсети пожаловались на украинцев, ликующих из-за растерзания акулой россиянина

Многие пользователи интернета пожаловались на жителей Украины, ликующих по поводу растерзанного акулой россиянина в Хургаде (Египет). Пользователи Telegram поделились, что украинские СМИ распространяют эту информацию, высмеивая тот факт, что животное убило именно россиянина, а не жителя какой-либо другой страны.

В соцсети пожаловались на украинцев, ликующих из-за растерзания акулой россиянина
© ТАСС

«Сегодня знакомый скинул эту новость из украинского паблика. Там админ утверждал что акула атаковала именно этого человека, потому что он был россиянином», — поделился Кирилл Каретный. «Посмотрите сколько радости и шуток в украинских миллионных пабликах по поводу гибели обычного парня, не имеющего отношение к спецоперации. […] Они будут радоваться и вашей смерти в случае чего», — подчеркнул другой пользователь соцсети.

Ранее, 8 июня, на 23-летнего россиянина Виктора Воропаева напала акула. Позднее жителям Хургады удалось выловить тигровую акулу. В Египте сейчас проводят лабораторное обследование хищной рыбы. Некоторые пользователи соцсети возмутились поимкой акулы. По их мнению, животное просто хотело есть, такова ее природа. В настоящее время на пляжах Хургады запрещено плавание, дайвинг и водные виды спорта.

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