Диана Гурцкая простилась с мужем

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове прошла панихида по замглавы Минобрнауки Петру Кучеренко.

Похоронят Петра Кучеренко на 34 участке Троекуровского кладбища, хотя захоронения известных людей находятся на 21 участке. Как сообщает «МК» со ссылкой на сотрудника кладбища, так захотела семья.

46-летний Петр Кучеренко умер по пути в Москву с Кубы, где был с рабочим визитом. Ему стало плохо на борту самолета. «МК» со ссылкой на источник пишет, что «поводом для вызова врачей значился приступ эпилепсии».

Командир судна совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, но врачам не удалось спасти чиновника. Коллеги характеризуют его как отзывчивого и компетентного человека. С 2005 года Кучеренко женат на заслуженной артистке России Диане Гурцкая.