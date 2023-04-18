«Это чужие 25 лет»: что говорят о приговоре Кара-Мурзе*

Политолог Марков счёл чрезмерными 25 лет тюрьмы для признанного иноагентом Кара-Мурзы. «Это чужие 25 лет», — сказал он, выразив мнение, что «реальных вредителей» в стране «не берут».

Решение в отношении публициста Мосгорсуд вынес накануне. Ему предстоит отбыть наказание в колонии строгого режима.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института политических исследований Сергей Марков возмутился произошедшим.

«Можно я защищу Владимира Кара-Мурзу? Вот не надо ему 25 лет. Ему 25 лет дали, это чужие 25 лет. Это, условно говоря, за то, что пятерым замам министра экономики или главы Центробанка нужно бы дать по пятёрке, но им не дают. Это компенсация такая. За то, что реальных вредителей не берут. Это такой подход: лучше врагам приплачивать денежки, заставлять этих врагов работать на нас. К сожалению, у нас такая идеология: нам здесь идейных не надо, нам лучше проплачивать врагов технологичных, профессиональных, пускай они работают на нас. Работает плохо эта система и модель. Пока в кадровой работе этот принцип и модель являются одной из основных».

Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание Кара-Мурзе В. В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии", - огласил приговор судья Сергей Подопригоров.

Сторона защиты намерена подать апелляцию, сообщила ТАСС адвокат осужденного Мария Эйсмонт. "Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его", - сказала она.

Позиция гособвинения

Ранее представитель гособвинения требовал приговорить обвиняемого к 25 годам колонии строгого режима. Согласно решению суда, Кара-Мурза признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"), ч. 1 ст. 284.1 УК РФ ("осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ"), а также по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По версии обвинения, публицист в ходе выступления в нижней палате легислатуры (законодательный орган) Аризоны безосновательно обвинил российскую армию в использовании запрещенных средств и методов ведения войны на Украине. Кроме этого, он провел конференцию в поддержку политзаключенных в московском Сахаровском центре (признан в РФ иноагентом) 27 октября 2021 года. По мнению следствия, конференция была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией). Суть обвинения по статье о госизмене не раскрывается. Вину подсудимый ни по одному из пунктов обвинения не признал.

Ранее Кара-Мурза сотрудничал с фондом "Свободная Россия" и "Открытой Россией" (признаны Генпрокуратурой нежелательными в РФ) и выступал за введение санкций против РФ и отдельных ее представителей еще со времен введения так называемого акта Магнитского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к приговору, вынесенному политику Владимиру Кара-Мурзе* (признан в РФ иностранным агентом).

Песков заявил, что в Кремле не комментируют решения, которые выносит суд.

«Не будем это делать и на сей раз», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Журналистка и главный редактор «России сегодня» Маргарита Симоньян выступила с неожиданной инициативой по поводу того, какой обмен может провести Москва с Вашингтоном. По ее словам, Кремлю следует предложить американскому руководству трех человек в обмен на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом. — Прим. ред.) и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных», — заявила Симоньян.

Соответствующее предложение журналистка озвучила 18 апреля в своем в Telegram-канале.

Страны Евросоюза осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному в России за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает «РИА Новости».

Он назвал приговор «политически мотивированным».

eeas.europa.eu

«Мы решительно осуждаем этот запредельно суровый приговор. Это неприемлемо», — сказал Стано.

По его словам, «возмутительно жесткое решение суда» является «оказанием давления на активистов и правозащитников».

Приговор российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) является «ужасным признаком репрессий». Вашингтон призывает к немедленному освобождению россиянина. Так решение Мосгорсуда по делу о госизмене оценила посол США в России Линн Трейси, ее цитирует РБК.

«Это решение является попыткой заставить замолчать инакомыслие в этой стране и показать пример тем, у кого хватает смелости предложить альтернативу политике российского правительства. Как утверждал Кара-Мурза, говорить правду власти — это поступок патриота, а не предателя», — высказалась дипломат.

Ранее свою позицию по поводу приговора российскому оппозиционеру высказала Норвегия. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло решительно осуждает приговор и призывает к освобождению Кара-Мурзы. «Это глубоко тревожный и суровый приговор за осуществление права на свободу выражения мнений», — считает норвежский министр.

Совет Европы также выступил против приговора российскому оппозиционеру. Генеральный секретарь организации Майя Пейчинович-Бурич призвала «к его немедленному освобождению».

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что администрация США своими «оголтелыми» заявлениями по вынесенному приговору по уголовному делу российского публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом) пытается оказать давление на судебную систему РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий диппредставительства.

По словам дипведомства, власти Соединенных Штатов называют приговор «политически мотивированным решением российского суда».

«Подобные высказывания — неприкрытая попытка воздействовать на независимую судебную систему России», — указали в пресс-службе посольства.

В диппредставительстве посоветовали американским властям остановить «грубое систематическое вмешательство» во внутренние дела другой страны и заняться решением своих проблем.

Во вторник, 18 апреля, выяснилось, что ряд муниципальных депутатов подписали коллективное письмо в поддержку осужденного за госизмену иноагента Кара-Мурзу*. Всего подписи оставили 77 народных избранников, из них около трех десятков петербургских депутатов из МО «Литейный округ», МО «Малая Охта», МО №15, МО «Дворцовый округ», МО «Остров Декабристов», МО «Владимирский округ», МО «Смольнинское», МО «Морской», МО «Гавань», а также депутаты из Колпино и Пушкина. При этом среди подписавшихся есть как действующие парламентарии, так и сложившие с себя полномочия. Кроме этого под письмом подписались мундепы из Москвы, Подмосковья, Кемеровской, Новгородской, Нижегородской областей и Республики Марий Эл.

Власти Великобритании планируют ввести санкции против судей, который вынесли приговор Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Об этом заявил министр международного развития страны Эндрю Митчелл.

«Я поручил чиновникам изучить возможность применения санкций ко всем, кто был причастен к этому судебному процессу. И мы рассчитываем в течение следующей недели выступить с пакетом дальнейших мер в этом отношении», — передает слова министра CNN. Митчелл выступил в Палате общин.

Действия Министерства иностранных дел Великобритании по требованию доступа к Владимиру Кара-Мурзы (признан иноагентом в России) могут являться прямой угрозой в отношении судей со стороны высокопоставленных фигур правительства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«МИД Британии потребовал предоставить консульский доступ к приговоренному к 25 годам лишения свободы за госизмену Владимиру Кара-Мурзе, а также пригрозил санкциями в отношении состава суда. Правильно ли я понимаю, что это прямая угроза в отношении судей со стороны Даунинг-стрит, а в Форин-офис через несколько лет вспомнили о российском запросе на посещение Скрипалей?» — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Захарова заявила, что требование посла Британии в Москве Деборы Броннерт отменить решение суда по делу Владимира Кара-Мурзы* является прямым вмешательством в дела России. Она отметила, что считает это беззастенчивым лицемерием.

Столь жестокий приговор, который получил оппозиционер Владимир Кара-Мурза, пожалуй, не имеет прецедентов в последние годы. Например, к аналогичному сроку не так давно были приговорены члены «банды амазонок» в Ростовской области, на счету которых не менее десяти убийств и около сотни потерпевших. В сентябре 2022 года 22 года получил бывший корреспондент «Коммерсанта», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов — тоже за госизмену. В 2019 году те же 22 года получил бывший начальник отдела оперативного управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов по обвинению в сотрудничестве с ФБР. В 2011 году осудили на 25 лет за госизмену бывшего полковника СВР Александра Потеева, но осудили заочно — за передачу США данных о группе российских агентов, в том числе об Анне Чапман.

Защита и сторонники Кара-Мурзы говорят, что его осудили исключительно «за слова», а именно за критику СВО и дискредитацию российской армии. По схожим поводам в сталинские годы цинично шутили, что «за слова» дают всего лишь десять лет. Примерно как и «ни за что ни про что». А тут — 25. Из них именно за госизмену — 18. За участие в деятельности нежелательной организации — а речь, судя по всему, о признанных таковыми в 2019 году зарегистрированной в США «Свободной России», а также уже несуществующей «Открытой России» — три года. И по статье о фейках — семь лет. В деле Кара-Мурзы примечательно еще и то, что оно обрастало отягчающими обвинениями постепенно, тогда как обычно в аналогичных случаях обозначали почти сразу все параметры обвинения.

Изначально политик был арестован в апреле 2022 года, когда зачем-то вернулся из США, где имеет вид на жительство и где живут трое его детей. Поводом для задержания стало вообще административное дело о неподчинении сотрудникам полиции. Вскоре к нему добавилось обвинение о дискредитации российской армии. Поводом стало выступление Кара-Мурзы 15 марта 2022 года перед членами палаты представителей штата Аризона. По версии следствия, он, «действуя по мотивам политической ненависти», распространил «заведомо ложную информацию» о действиях российской армии на Украине. Конкретные слова и факты цитировать не будем во избежание нарушения УК РФ. В день ареста Минюст включил оппозиционера в список физлиц-иноагентов. Затем обвинение переросло в уголовное. Из СИЗО Кара-Мурза уже не вышел.

Статья о деятельности нежелательной организации была добавлена лишь в июле. Из вышеупомянутых двух организаций одна прекратила свое существование, а из другой Кара-Мурза вышел годом ранее. Но закон в данном случае может применяться ретроспективно — на три года назад. И лишь в октябре к обвинительному набору добавилась статья о госизмене. Ее, по свидетельству защиты, вменили на основе трех публичных выступлений Кара-Мурзы с критикой российских властей — в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне. Не очень понятно, чего так долго ждали. Неужели политической отмашки? Речь там не шла о каких-то госсекретах. Зато в этих речах были очень жесткие слова о «государственном терроре» и, разумеется, целый набор запрещенных по отношению к СВО эпитетов. Все это было, разумеется, до его возвращения в РФ. Которое, возможно, было воспринято властями таким же дерзким вызовом, каким стало возвращение Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), хотя тому были вполне однозначные сигналы этого не делать.

В этом смысле пример Кара-Мурзы — это уже повторный сигнал всем несистемным оппозиционерам: мол, пощады не будет и игр в нарочитое благородство тоже. А возмущение иностранных посольств теперь не то чтобы безразлично, но есть лишнее доказательство для лоялистов того, что осужденный таки и занимался госизменой. Например, посол Великобритании Дебора Броннерт не только присутствовала на суде, но и выступила с заявлением на ступенях Мосгорсуда после оглашения приговора, призвав к освобождению в данном случае еще и британского подданного.

Обстоятельства дела, повторим, засекречены. Однако ранее защита обращала внимание, что председательствовавший судья Сергей Подопригоров является фигурантом «списка Магнитского», который Кара-Мурза во многом составлял, лоббировал и добился того, чтобы его принял Конгресс США. Защита дважды требовала отвода судьи на основании конфликта интересов: якобы он и еще ряд судей в 2017 году обращались в американский Минфин с просьбой вывести их из-под действия рестрикций. Однако вряд ли даже отвод, учитывая нынешний политический контекст, привел бы к смягчению приговора.

Принятие «акта Магнитского» многие считают одним из главных достижений Владимира Кара-Мурзы как политика, который продвигал его вместе с убитым в 2015 году Борисом Немцовым. Но «акт Магнитского» приняли еще в 2012 году. Возможно, нынешний суровый приговор стал ответом еще и на аналогичную деятельность применительно к составлению уже текущих санкционных списков. Которые считаются частью «экономической войны Запада» против России. А раз так, то и приговор сродни «военно-полевому».