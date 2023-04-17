В ЕС назвали неприемлемым приговор Кара-Мурзе*

Страны Евросоюза осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному в России за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает «РИА Новости».

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Он назвал приговор «политически мотивированным».

«Мы решительно осуждаем этот запредельно суровый приговор. Это неприемлемо», — сказал Стано.

По его словам, «возмутительно жесткое решение суда» является «оказанием давления на активистов и правозащитников».

Напомним, что Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строго режима за госизмену и распространение фейков про ВС РФ. Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься журналисткой деятельностью в течение семи лет после освобождения.

Кара-Мурза является участником оппозиционного движения России и регулярным гостем различных «демократических форумов» в Европе и США.