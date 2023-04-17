В ЕС назвали неприемлемым приговор Кара-Мурзе*

Страны Евросоюза осудили приговор Владимиру Кара-Мурзе, осужденному в России за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает «РИА Новости».
Он назвал приговор «политически мотивированным».
«Мы решительно осуждаем этот запредельно суровый приговор. Это неприемлемо», — сказал Стано.
По его словам, «возмутительно жесткое решение суда» является «оказанием давления на активистов и правозащитников».
Напомним, что Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строго режима за госизмену и распространение фейков про ВС РФ. Также ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили заниматься журналисткой деятельностью в течение семи лет после освобождения.
Кара-Мурза является участником оппозиционного движения России и регулярным гостем различных «демократических форумов» в Европе и США.
*физлицо, выполняющее функции иностранного агента