США оценили приговор Кара-Мурзе

Приговор российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) является «ужасным признаком репрессий». Вашингтон призывает к немедленному освобождению россиянина. Так решение Мосгорсуда по делу о госизмене оценила посол США в России Линн Трейси, ее цитирует РБК.

«Это решение является попыткой заставить замолчать инакомыслие в этой стране и показать пример тем, у кого хватает смелости предложить альтернативу политике российского правительства. Как утверждал Кара-Мурза, говорить правду власти — это поступок патриота, а не предателя», — высказалась дипломат.

Ранее свою позицию по поводу приговора российскому оппозиционеру высказала Норвегия. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло решительно осуждает приговор и призывает к освобождению Кара-Мурзы. «Это глубоко тревожный и суровый приговор за осуществление права на свободу выражения мнений», — считает норвежский министр.

Совет Европы также выступил против приговора российскому оппозиционеру. Генеральный секретарь организации Майя Пейчинович-Бурич призвала «к его немедленному освобождению».