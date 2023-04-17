Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии

Публициста признали виновным в госизмене и распространении фейков об армии
Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом сообщает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
"Назначить наказание Кара-Мурзе В. В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии", - огласил приговор судья Сергей Подопригоров.
Ранее представитель гособвинения требовал приговорить обвиняемого к 25 годам колонии строгого режима.