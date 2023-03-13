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56 минут назад

Детство в стиле ретро: самые популярные игрушки в СССР

Александр Котлеткин

Несмотря на то, что с распада СССР прошло уже более 30 лет, многие до сих пор вспоминают советскую эпоху с ностальгией. Наряду с фильмами, музыкой, фотографиями, раритетными автомобилями одним из символов того времени являются детские игрушки. Сейчас магазины буквально завалены огромным количеством разнообразных развлечений для детей. Советским детям такой выбор был недоступен. Самые модные и продвинутые игрушки мгновенно становились объектом желаний советских детей, а их обладатель производил настоящий фурор среди детворы. Мы решили вспомнить, какими были самые популярные советские игрушки и собрать фотогалерею о детских развлечениях в СССР.

1/12 Настольный хоккей был одной из самых популярных игрушек у советских детей. Хоккеисты приводились в движение с помощью рычажков, с помощью которых соперники пытались затолкать шайбу в ворота. Игра была довольно шумной и вызывала неописуемый восторг у участников
Фото: РИА Новости
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2/12 Кубик Рубика в те времена считался дефицитным. Собрать головоломку было крайне сложно, поэтому часто дети шли на различные хитрости, чтобы похвастаться перед своими друзьями решенной загадкой
Фото: РИА Новости
3/12 Масштабная модель карьерного самосвала БелАЗ была легендой того времени. К огромному самосвалу спереди привязывали веревку и перевозили строительные материалы в песочнице
Фото: РИА Новости
4/12 Для девочек существовало множество различных кукол и мягких игрушек
Фото: РИА Новости
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5/12 «Ну, Погоди!» – самая известная и популярная из серии первых советских портативных электронных игр с жидкокристаллическим экраном. Игрок должен был собирать яйца в корзину, при этом скорость, с которой неслись курицы, постоянно нарастала. Среди детей ходили мифы, что при достижении 1000 прозвучит призовая мелодия и волк пустится в пляс
Фото: Wikipedia commons
6/12 За рулем педальной машины можно было почувствовать себя по-настоящему взрослым. Эта игрушка была миниатюрной копией известных советских автомобильных марок и приводилась в движение с помощью педалей. Рассекать на такой по двору было очень круто
Фото: РИА Новости
7/12 Автогонки – еще одна мечта советских мальчишек. Заезды проводились на специальном игровом поле. Машинки приводились в движение с помощью пульта и блока питания, который подключался к сети. На поворотах приходилось немного притормаживать, потому что модельки то и дело вылетали из колеи
Фото: ТАСС
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8/12 Игры в войнушку – одна из забав мальчишек всех времен и народов. Для участия в такой игре необходимо было иметь игрушечное оружие. Особенно ценились модели способные имитировать звуки стрельбы. Часто такие игрушки заменяла обычная палка
Фото: РИА Новости
9/12 Модельки – миниатюрные копии автомобилей той эпохи. Обладание такой игрушкой сразу поднимало авторитет среди детворы.
Фото: ТАСС
10/12 Фильмоскоп сложно назвать игрушкой. Это был серьезный аппарат, который не доверяли детям. Фильмоскоп представлял собой кинопроектор, куда загружалась пленка с диафильмом - слайд-шоу с титрами по мотивам детских сказок и художественных произведений
Фото: РИА Новости
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11/12 В отличие от педального автомобиля велосипед был практически у каждого советского ребенка. Промышленность производила модели для всех возрастов. Знакомство с велотранспортом начиналось с трехколесного велосипеда для малышей, затем пересаживались на «Олимпик», к которому для устойчивости сзади крепились небольшие колеса. Самыми крутыми среди детворы считались взрослые марки велосипедов, поэтому все стремились как можно быстрее научиться кататься на них
Фото: ТАСС
12/12 Еще одной забавой была игра в солдатики. Правила здесь определялись только фантазией участников и размерами их личной армии
Фото: РИА Новости
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