Детство в стиле ретро: самые популярные игрушки в СССР

Несмотря на то, что с распада СССР прошло уже более 30 лет, многие до сих пор вспоминают советскую эпоху с ностальгией. Наряду с фильмами, музыкой, фотографиями, раритетными автомобилями одним из символов того времени являются детские игрушки. Сейчас магазины буквально завалены огромным количеством разнообразных развлечений для детей. Советским детям такой выбор был недоступен. Самые модные и продвинутые игрушки мгновенно становились объектом желаний советских детей, а их обладатель производил настоящий фурор среди детворы. Мы решили вспомнить, какими были самые популярные советские игрушки и собрать фотогалерею о детских развлечениях в СССР.