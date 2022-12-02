Легендарные «Кресты» пустят с молотка

Питерские «Кресты» продадут с молотка. Легендарную тюрьму планируют выставить на аукцион в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс». Продажей комплекса зданий будет заниматься ДОМ.РФ.

1/14 В одном из зданий на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Изолятор наиболее известен под названием "Кресты" из-за формы корпусов в форме двух одинаковых равноконечных крестов Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/14 Вид на ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 3/14 На территории ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 4/14 В одном из зданий на территории ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/14 В музее ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 6/14 Распятие в храме на территории ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 7/14 Полка с личными вещами заключенных в камере ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/14 Вид на внутренний двор ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 9/14 Макет изолятора в музее ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 10/14 Вид на ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/14 Вид на ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 12/14 В музее ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС 13/14 Заключенный выглядывает из окна одного из корпусов ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/14 В одном из зданий на территории ФКУ СИЗО-1 "Кресты" Фото: ТАСС

В 1937-38 годах «Кресты» были переполнены лицами, обвинёнными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 м² размещалось 15—17 обвиняемых. Также в эпоху СССР там приводились в исполнение приговоры к исключительной мере наказания.

Летом 2006 года было принято решение о переносе тюрьмы на новое место. В 2017 году новый следственный изолятор на 4000 заключенных «Кресты-2» был построен в городе Колпино. 22 декабря 2017 года был завершён перевод заключённых из следственного изолятора на Арсенальной набережной в новый комплекс.

Упоминания о легендарной тюрьме есть в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Глухарь», «Тюремный романс». О «Крестах» пели Александр Розенбаум, Михаил Круг и группа «Бутырка».