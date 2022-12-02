Легендарные «Кресты» пустят с молотка

Питерские «Кресты» продадут с молотка. Легендарную тюрьму планируют выставить на аукцион в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс». Продажей комплекса зданий будет заниматься ДОМ.РФ.
Следственный изолятор «Кресты» был открыт в 1892 году. Первое время это была одиночная тюрьма для уголовников и политических заключенных. После революции 1905 года число вторых стало значительно преобладать. В разное время там отбывали наказание Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский и др.
В 1937-38 годах «Кресты» были переполнены лицами, обвинёнными в контрреволюционных преступлениях. В каждой камере одиночного содержания площадью 7 м² размещалось 15—17 обвиняемых. Также в эпоху СССР там приводились в исполнение приговоры к исключительной мере наказания.
Летом 2006 года было принято решение о переносе тюрьмы на новое место. В 2017 году новый следственный изолятор на 4000 заключенных «Кресты-2» был построен в городе Колпино. 22 декабря 2017 года был завершён перевод заключённых из следственного изолятора на Арсенальной набережной в новый комплекс.
Упоминания о легендарной тюрьме есть в таких фильмах и сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Глухарь», «Тюремный романс». О «Крестах» пели Александр Розенбаум, Михаил Круг и группа «Бутырка».
Как выглядела знаменитая тюрьма в 2018 году – в галерее «Рамблера».