От обычных сезонных вариантов гриппа А/Н3N2 отличается тем, что болезнь протекает интенсивно, зачастую — с высокой температурой. Его опасность «Ленте.ру» объяснил глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

По словам специалиста, к приходу этого варианта гриппа необходимо относиться серьезно.

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«Выражены симптомы общей интоксикации – ломота в теле, болезненность», — уточнил Семенов, добавив, что различные варианты гриппа «кружат» вокруг России, однако рано или поздно окажутся внутри страны.

Укрепить иммунитет перед сезоном гриппа помогут прививки, закаливающие процедуры, прием профилактических средств и другие общеукрепляющие мероприятия, подчеркнул доктор биологических наук.

«И даже если происходит так называемый «вакцинный пробой», и человек заболевает, то грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда», — рассказал специалист.

Кроме того, он назвал важным показанием к вакцинации принадлежность человека к той или иной группе риска. В первую очередь следует сделать прививку пожилым людям, а также людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, резюмировал Семенов.

Первый вирус гриппа типа А (H3N2) выделили в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости, случай оказался завозным. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства.

"На прошлой неделе был выделен первый вирус гриппа H3N2 - завозной, из Египта. Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий", - приводит в субботу комментарий Поповой пресс-служба Роспотребнадзора.

Говоря об актуальной эпидемической обстановке, Попова отметила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ на данный момент, остается достаточно стабильной.

Как было отмечено в докладах, активность гриппа в мире с октября 2021 года по май 2022 года была значительно выше, чем в предшествующий сезон, но ниже показателей допандемического периода.

"При этом прошедший сезон характеризовался преобладанием вирусов гриппа А, тогда как доля вирусов гриппа В оставалась небольшой. Участники коллегии констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ", - говорится в сообщении.

Попова также отметила, что в условиях продолжающейся циркуляции вируса SARS-CoV-2 нужны новые методологические подходы к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для их разработки создана специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора дала поручения, предусматривающие совершенствование инструментов и методик эпидемического надзора за заболеваемостью гриппом и ОРВИ, а также актуализацию нормативных правовых актов, регламентирующих надзор в этой сфере, отметили в ведомстве.

В Уфе выявили один случай гриппа A подтипа H3N2. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина.

«У нас выявлен один завозной случай гриппа, это лабораторно подтверждено. Из Египта к нам привезли», – уточнила спикер.

Чтобы избежать этого заболевания, Всемирная организация здравоохранения рекомендует воздерживаться от посещения ферм в странах, где регистрируются вспышки заболевания. Также необходимо мыть руки до и после соприкосновения с животными и избегать контакта с зараженными.

В России выявили первый в этом эпидсезоне вирус гриппа H3N2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирус был завезен из Египта. Других вирусов гриппа на территории России пока нет.

В преддверии подъема заболеваемости ситуация по сумме всех инфекций остается «достаточно стабильной», сказала Попова.

Грипп А (H3N2) — острое респираторное заболевание. Особенность этой разновидности гриппа — стремительное развитие. Среди симптомов — температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота в теле.

В этом году ожидается подъем заболеваемости гриппом, считает генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков:

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«Этот вирус, по всей видимости, является сезонным вирусом гриппа. Сезон начинается, и он угрожает быть более серьезным, чем два предшествующих. Думаю, что, скорее всего, будет довольно заметный сезон на фоне последних, потому что сезон 2020-2021 прошел практически без гриппа. Это было связано с тем, что проводились противоэпидемические антиковидные мероприятия, это был интенсивный по противоэпидемическим мероприятиям сезон. Меры дали лучший эффект на грипп, чем на ковид, но так и предполагалось, поскольку заразность сезонного гриппа значительно ниже, чем заразность новой коронавирусной инфекции. В 2021-2022 году грипп уже был заметен. Этот сезон 2022-2023, скорее всего, по гриппу будет не очень благополучным, поскольку и уровень вакцинации от гриппа недостаточный, и предшествующий иммунитет у популяции сильно ослаб за два предшествующих сезона, и противоэпидемических антиковидных мер практически не видно. Так что в этом смысле сезон будет очень серьезным по прогнозам, но грипп все равно остается в рамках сезонной инфекции, пандемии гриппа мы не ждем».

При этом эпидемии гриппа на фоне циркуляции ковида специалисты в предстоящем сезоне не ожидают.

Большинство вакцин от гриппа, разрешенных к применению на территории РФ, вполне эффективно защищают от вируса гриппа H3N2. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выделении в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости первого вируса гриппа H3N2. Случай оказался завозным.

"Что касается специфической профилактики, то абсолютное большинство вакцин, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, вполне эффективно защищают от гриппа Н3N2. И даже если происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, то грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда", - сказал Семенов.

По словам эксперта, важное показание к вакцинации - принадлежность человека к группе риска. Так, в первую очередь рекомендуется вакцинироваться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Как отметил Семенов, данный вирус хорошо известен и приходит в РФ не впервые.

"Выявленный случай - это пока первый звоночек. Разные варианты гриппа "кружат" вокруг России, и рано или поздно окажутся внутри страны. Сейчас у нас есть время, чтобы подготовиться - сделать прививку от гриппа. Укрепить иммунитет перед сезоном гриппа также помогут закаливающие процедуры, прием профилактических средств, например, витаминов, и другие общеукрепляющие мероприятия", - заключил он.

В стране выявили первый в этом эпидемиологическом сезоне патоген. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, инфекция была завезена из Египта.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев посоветовал иммунизацию.

«Профилактика — это прививаться от гриппа. Сейчас как раз активно прививаются. Все, кто боится, могут привиться. Ничего нового в этом нет, вариантов вируса гриппа много, это один из вариантов вируса гриппа. Ничего особо опасного тоже в этом нет, это обычный сезонный грипп».

Об опасности нового вида гриппа H3N2, завезенного в Россию, предупредил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что инфекция переносится тяжело.

«Грипп А в Южном полушарии уже вызвал серьезную достаточно в этом году гриппозную инфекцию, поэтому к нему сейчас приковано внимание разных специалистов. Грипп всегда опасен, грипп не бывает безопасным — это всегда опасная инфекция. Грипп способен вызвать гриппозную пневмонию, которая по-другому называется летальная пневмония, поэтому отношение к гриппу должно быть как к серьезной инфекции», — отметил специалист.