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8 часов назад

Вирусолог призвал россиян не опасаться вируса гриппа H3N2

Говорит Москва

В стране выявили первый в этом эпидемиологическом сезоне патоген. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, инфекция была завезена из Египта.В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев посоветовал иммунизацию. «Профилактика — это прививаться от гриппа. Сейчас как раз активно прививаются. Все, кто боится, могут привиться. Ничего нового в этом нет, вариантов вируса гриппа много, это один из вариантов вируса гриппа. Ничего особо опасного тоже в этом нет, это обычный сезонный грипп». Анна Попова отметила, что в преддверии этапа подъёма заболеваемости ситуация по сумме всех инфекций остаётся «достаточно стабильной».«Пока других вирусов гриппа на территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — сказала также глава ведомства по итогам коллегии по вопросу эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ при распространении коронавируса.

Другое,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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