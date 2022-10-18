Эксперт: большинство разрешенных в РФ вакцин эффективно защищают от вируса гриппа H3N2

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Большинство вакцин от гриппа, разрешенных к применению на территории РФ, вполне эффективно защищают от вируса гриппа H3N2. Об этом во вторник журналистам сообщил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выделении в России в преддверии нового этапа эпидемического подъема заболеваемости первого вируса гриппа H3N2. Случай оказался завозным.

"Что касается специфической профилактики, то абсолютное большинство вакцин, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, вполне эффективно защищают от гриппа Н3N2. И даже если происходит так называемый "вакцинный пробой" и человек заболевает, то грипп проходит как респираторное заболевание с умеренными симптомами, то есть как легкая простуда", - сказал Семенов.

По словам эксперта, важное показание к вакцинации - принадлежность человека к группе риска. Так, в первую очередь рекомендуется вакцинироваться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.