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8 часов назад

Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России

Мослента

Об опасности нового вида гриппа H3N2, завезенного в Россию, предупредил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что инфекция переносится тяжело.

Вирусолог предупредил об опасности нового вида гриппа в России
Фото: МослентаМослента

«Грипп А в Южном полушарии уже вызвал серьезную достаточно в этом году гриппозную инфекцию, поэтому к нему сейчас приковано внимание разных специалистов. Грипп всегда опасен, грипп не бывает безопасным — это всегда опасная инфекция. Грипп способен вызвать гриппозную пневмонию, которая по-другому называется летальная пневмония, поэтому отношение к гриппу должно быть как к серьезной инфекции», — отметил специалист.

Викулов также подчеркнул, что ситуация осложняется тем, что в стране все еще идет пандемия COVID-19. В совокупности два заболевания могут нанести серьезный ущерб организму, поэтому врач посоветовал вакцинироваться, а также следить за гигиеной рук и соблюдать дистанцию.

Ранее врач предупредил об опасности одновременной активности вирусов гриппа и COVID-19.

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