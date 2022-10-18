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8 часов назад

«Сезон будет очень серьезным»: в России выявили первый за осень вирус гриппа H3N2

BFM.RU

В России выявили первый в этом эпидсезоне вирус гриппа H3N2, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирус был завезен из Египта. Других вирусов гриппа на территории России пока нет.

«Сезон будет очень серьезным»: в России выявили первый за осень вирус гриппа H3N2
Фото: BFM.RUBFM.RU

В преддверии подъема заболеваемости ситуация по сумме всех инфекций остается «достаточно стабильной», сказала Попова.

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Грипп А (H3N2) — острое респираторное заболевание. Особенность этой разновидности гриппа — стремительное развитие. Среди симптомов — температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота в теле.

В этом году ожидается подъем заболеваемости гриппом, считает генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков:

Николай Крючков генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук «Этот вирус, по всей видимости, является сезонным вирусом гриппа. Сезон начинается, и он угрожает быть более серьезным, чем два предшествующих. Думаю, что, скорее всего, будет довольно заметный сезон на фоне последних, потому что сезон 2020-2021 прошел практически без гриппа. Это было связано с тем, что проводились противоэпидемические антиковидные мероприятия, это был интенсивный по противоэпидемическим мероприятиям сезон. Меры дали лучший эффект на грипп, чем на ковид, но так и предполагалось, поскольку заразность сезонного гриппа значительно ниже, чем заразность новой коронавирусной инфекции. В 2021-2022 году грипп уже был заметен. Этот сезон 2022-2023, скорее всего, по гриппу будет не очень благополучным, поскольку и уровень вакцинации от гриппа недостаточный, и предшествующий иммунитет у популяции сильно ослаб за два предшествующих сезона, и противоэпидемических антиковидных мер практически не видно. Так что в этом смысле сезон будет очень серьезным по прогнозам, но грипп все равно остается в рамках сезонной инфекции, пандемии гриппа мы не ждем».

При этом эпидемии гриппа на фоне циркуляции ковида специалисты в предстоящем сезоне не ожидают.

Другое,Николай Крючков,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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