«Сезон будет очень серьезным»: в России выявили первый за осень вирус гриппа H3N2

Николай Крючков генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук «Этот вирус, по всей видимости, является сезонным вирусом гриппа. Сезон начинается, и он угрожает быть более серьезным, чем два предшествующих. Думаю, что, скорее всего, будет довольно заметный сезон на фоне последних, потому что сезон 2020-2021 прошел практически без гриппа. Это было связано с тем, что проводились противоэпидемические антиковидные мероприятия, это был интенсивный по противоэпидемическим мероприятиям сезон. Меры дали лучший эффект на грипп, чем на ковид, но так и предполагалось, поскольку заразность сезонного гриппа значительно ниже, чем заразность новой коронавирусной инфекции. В 2021-2022 году грипп уже был заметен. Этот сезон 2022-2023, скорее всего, по гриппу будет не очень благополучным, поскольку и уровень вакцинации от гриппа недостаточный, и предшествующий иммунитет у популяции сильно ослаб за два предшествующих сезона, и противоэпидемических антиковидных мер практически не видно. Так что в этом смысле сезон будет очень серьезным по прогнозам, но грипп все равно остается в рамках сезонной инфекции, пандемии гриппа мы не ждем».