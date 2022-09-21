«Готовы встать в строй»: Толстой о российских парламентариях

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты готовы «встать в строй». Как сообщает РИА Новости, он отметил, что все парламентарии «и так в нем находятся».

«Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы — такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы», — заявил Толстой на вопрос журналистов о готовности депутатов пойти в армию.

При этом вице-спикер отметил, что депутаты ведут законодательную работу, которую кроме них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. На военную службу призовут 300 тысяч резервистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это чуть больше одного процента от мобилизационного ресурса страны. Кого могут призвать в первую очередь, а кто получит отсрочку, что грозит за уклонение от призыва и что означает введение военного положения, узнала «Парламентская газета».

Что написано в указе

В опубликованном на сайте Кремля документе сказано, что мобилизация объявлена с 21 сентября.



Главы регионов, согласно указу, должны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта страны.

Уровень денежного содержания призванных по мобилизации будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту. При этом контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения.

Уволить со службы могут по нескольким основаниям: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья — если военно-врачебная комиссия признает негодным к военной службе, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. При этом если признанный негодным по здоровью изъявил желание продолжить службу, для него могут сделать исключение.

Гражданам, которые работают на предприятиях ОПК, будет дана отсрочка. Но только до тех пор, пока они числятся сотрудниками таких организаций. Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определит Правительство.

Кабмин должен профинансировать мероприятия по проведению частичной мобилизации и принять меры для удовлетворения потребностей армии в этот период.

Студентов и срочников не мобилизуют

У России — огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек, сообщил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24». По его словам, всего будет призвано 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше одного процента. При этом набор будет осуществляться не единоразово: «Это та работа, которая будет проводиться планово. Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро».

По словам министра обороны, цель частичной мобилизации — закрепление на занятых территориях, осуществление контроля за ними.

По мобилизации будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт, объяснил Шойгу. Частичная мобилизация по времени совпала с плановыми сборами, которые теперь отменены. После набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, и только после этого они пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны».

Министр подчеркнул, что ни о каких мобилизациях студентов речи не идет. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается — они продолжат служить на территории России.

А что такое мобилизация

По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» всеобщую мобилизацию в стране может объявить только Верховный главнокомандующий — Президент, в ряде строго оговоренных случаев. «В случаях агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ», — сказано в документе.

При этом всеобщая мобилизация подразумевает не только призыв военнообязанных для защиты страны, но перевод государства из состояния мирного в состояние военного времени. Свою работу должны перестроить органы местного самоуправления, Вооруженные силы, вся экономика. Это регламентирует Закон «О военном положении».



Призыву на военную службу в случае объявления мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. Это мужчины, имеющие военный билет и находящиеся в категории А — годен, Б — годен с незначительными ограничениями, B — ограниченно годен. При этом могут быть мобилизованы и женщины, получившие образование в сферах связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

Закон предусматривает ряд оснований для отсрочки и отказа от мобилизации. На полгода могут отложить призыв тех, кто негоден по здоровью, постоянно ухаживает за близким родственником. Мобилизованы не могут быть родители, воспитывающие в одиночку ребенка в возрасте до 16 лет, женщины, имеющие беременность не менее 22 недель. Освобождаются от службы и мужчины, имеющие беременную жену. Мобилизованы не будут и члены парламента — сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Мобилизация есть, военного времени нет

Госдума 20 сентября ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Ожидается, что 21 сентября поправки рассмотрит Совфед. Согласно документу, добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы. Для этого введены новые статьи УК: статья 352.1 — «Добровольная сдача в плен», статья 356.1 — «Мародерство». За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков госизмены. За мародерство — до пятнадцати лет колонии.



В перечне отягчающих обстоятельств появились совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». По статье 337 УК самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения будет наказываться строже: от двух до десяти суток — до пяти лет тюрьмы, от десяти суток до месяца — до семи лет, свыше месяца — до десяти лет.

Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Изменения внесены в статью 332 УК.

Как объяснил «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, «военное время» — это период, когда государство ведет боевые действия при помощи своих Вооруженных сил на одном или нескольких направлениях. «Военное положение», в свою очередь, может объявляться как на всей территории государства, так и в отдельных его регионах — например, там, где непосредственно ведутся боевые действия.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду предложил обсудить вопрос о мобилизации депутатов и сотрудников аппарата Думы, которые обладают специальностями, востребованными в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

"У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. <…> Давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие [в спецоперации], [он] может быть добровольцем, мы это только поддержим. У нас должна быть здесь позиция, мы с вами ее должны реализовать, потому что я знаю наших коллег, они здесь присутствуют, [которые] заявление [об участии в спецоперации] писали", - сказал спикер.

В мае Володин сообщал, что в Думе есть депутаты, которые обращаются с просьбой участвовать в специальной военной операции РФ.

В среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами.

Зампред комитета по обороне сказал с трибуны, что готов «защищать Родину». Отмечается, что Юрию Швыткину 57 лет.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы имеют отсрочку от призыва согласно российскому закону.

Также её получают депутаты законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, депутаты представительных органов муниципальных образований и главы муниципальных образований.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил о готовности мобилизоваться в ряды вооруженных сил РФ. Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.

В начале 2000-х Широков проходил службу в стройбате.

"Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка] не приходило. Если надо - значит надо, какие тут вопросы. Если придет повестка - поеду без вопросов? Безусловно", - цитирует Широкова Legalbet.

Роман Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он выступал за "Зенит", "Химки", "Сатурн", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА, "Рубин" и ФК "Москва". В составе сборной России Широков дебютировал в 2008 году, в футболке национальной команды он провел 57 матчей и забил 13 голов.

Широков - трехкратный чемпион России , обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также в составе "Зенита" Роман побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА.

Региональные отделения общероссийской организации «Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель президиума организации, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.

«Полностью поддерживаем решение Верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - сказал Липовой.

Он подчеркнул, что СВО на Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО, в котором речь идет о безопасности России как независимого государства.

«Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - добавил Сергей Липовой.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что неоднократно пытался попасть в подразделения для участия в спецоперации.

«Я предпринимал попытки вступить в разного рода подразделения, но получал отказы. По мобилизации я состою на учете как полковник по званию, я готов быть мобилизован в любой момент. Хотя по закону я отношусь к той категории, которую вряд будут призывать в первую очередь, я старше 50, старший офицер», - объяснил он.

Востребованными военными специальностями во время частичной мобилизации будут практически все, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Но, по его словам, в первую очередь возникнет потребность в служащих инженерно-технических специальностей, поскольку спецоперация продолжается больше полугода, а технику необходимо обслуживать. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснил, что в мобилизационный ресурс входят граждане России, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт или военную специальность.

Востребованные специальности

«В первую очередь будут востребованы именно инженерно-технические специальности, — уверен Перенджиев. — Просто потому, что технику нужно обслуживать и ремонтировать. С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования».

Также, по словам эксперта, быстро возникнет необходимость дополнительного тылового обеспечения, в том числе продовольствием. На эту категорию тоже возрастет нагрузка.

«Нужны будут и пограничники. Про оборону собственной страны ведь тоже нельзя забывать, — добавил военный политолог. — На самом деле, востребованы будут все. Все специальности, все рода войск. Причем необходимы будут и бывшие военнослужащие внутренних войск, которые сейчас называются Росгвардией, МЧС».

Военный эксперт также добавил, что в ближайшее время военкоматы получат разъяснения о том, кого необходимо призвать.