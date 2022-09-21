Названы востребованные при мобилизации военные специальности

«В первую очередь будут востребованы именно инженерно-технические специальности, — уверен Перенджиев. — Просто потому, что технику нужно обслуживать и ремонтировать. С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования».