Кого касается частичная мобилизация

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации в стране. На военную службу призовут 300 тысяч резервистов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, это чуть больше одного процента от мобилизационного ресурса страны. Кого могут призвать в первую очередь, а кто получит отсрочку, что грозит за уклонение от призыва и что означает введение военного положения, узнала «Парламентская газета».

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Что написано в указе

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В опубликованном на сайте Кремля документе сказано, что мобилизация объявлена с 21 сентября.

Главы регионов, согласно указу, должны обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта страны.

Уровень денежного содержания призванных по мобилизации будет таким же, как и у тех, кто проходит службу по контракту. При этом контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации, за исключением случаев увольнения.

Уволить со службы могут по нескольким основаниям: по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья — если военно-врачебная комиссия признает негодным к военной службе, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. При этом если признанный негодным по здоровью изъявил желание продолжить службу, для него могут сделать исключение.

Гражданам, которые работают на предприятиях ОПК, будет дана отсрочка. Но только до тех пор, пока они числятся сотрудниками таких организаций. Категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определит Правительство.

Кабмин должен профинансировать мероприятия по проведению частичной мобилизации и принять меры для удовлетворения потребностей армии в этот период.

Студентов и срочников не мобилизуют

У России — огромный мобилизационный ресурс, почти 25 миллионов человек, сообщил 21 сентября министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24». По его словам, всего будет призвано 300 тысяч резервистов, что составляет чуть больше одного процента. При этом набор будет осуществляться не единоразово: «Это та работа, которая будет проводиться планово. Не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро».

По словам министра обороны, цель частичной мобилизации — закрепление на занятых территориях, осуществление контроля за ними.

По мобилизации будут призывать только тех граждан, которые отслужили в армии, у которых есть нужная сейчас Вооруженным силам специальность и боевой опыт, объяснил Шойгу. Частичная мобилизация по времени совпала с плановыми сборами, которые теперь отменены. После набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, и только после этого они пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны».

Министр подчеркнул, что ни о каких мобилизациях студентов речи не идет. Тех, кто служит по призыву, мобилизация тоже не касается — они продолжат служить на территории России.

А что такое мобилизация

По закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» всеобщую мобилизацию в стране может объявить только Верховный главнокомандующий — Президент, в ряде строго оговоренных случаев. «В случаях агрессии против РФ или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ», — сказано в документе.

При этом всеобщая мобилизация подразумевает не только призыв военнообязанных для защиты страны, но перевод государства из состояния мирного в состояние военного времени. Свою работу должны перестроить органы местного самоуправления, Вооруженные силы, вся экономика. Это регламентирует Закон «О военном положении».

Призыву на военную службу в случае объявления мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. Это мужчины, имеющие военный билет и находящиеся в категории А — годен, Б — годен с незначительными ограничениями, B — ограниченно годен. При этом могут быть мобилизованы и женщины, получившие образование в сферах связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

Закон предусматривает ряд оснований для отсрочки и отказа от мобилизации. На полгода могут отложить призыв тех, кто негоден по здоровью, постоянно ухаживает за близким родственником. Мобилизованы не могут быть родители, воспитывающие в одиночку ребенка в возрасте до 16 лет, женщины, имеющие беременность не менее 22 недель. Освобождаются от службы и мужчины, имеющие беременную жену. Мобилизованы не будут и члены парламента — сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Мобилизация есть, военного времени нет

Госдума 20 сентября ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Ожидается, что 21 сентября поправки рассмотрит Совфед. Согласно документу, добровольная сдача в плен, мародерство и самовольное оставление части в период боевых действий влекут лишение свободы. Для этого введены новые статьи УК: статья 352.1 — «Добровольная сдача в плен», статья 356.1 — «Мародерство». За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков госизмены. За мародерство — до пятнадцати лет колонии.

В перечне отягчающих обстоятельств появились совершение преступления «в период мобилизации или военного положения, в военное время». По статье 337 УК самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения будет наказываться строже: от двух до десяти суток — до пяти лет тюрьмы, от десяти суток до месяца — до семи лет, свыше месяца — до десяти лет.

Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Изменения внесены в статью 332 УК.