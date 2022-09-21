«Офицеры России»: Региональные отделения заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

«Полностью поддерживаем решение Верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - сказал Липовой.