«Офицеры России»: Региональные отделения заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

Региональные отделения общероссийской организации «Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил председатель президиума организации, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.
«Полностью поддерживаем решение Верховного главнокомандующего и правительства России по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны. Много членов нашей организации из большинства регионов России уже сейчас выполняют задачи в рамках специальной военной операции по защите Донбасса, а сегодня, после принципиального решения главы государства, это количество многократно возрастет. Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», - сказал Липовой.
Он подчеркнул, что СВО на Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО, в котором речь идет о безопасности России как независимого государства. «Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», - добавил Сергей Липовой.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам объявил частичную мобилизацию в России.