Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы «встать в строй»

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты готовы «встать в строй». Как сообщает РИА Новости, он отметил, что все парламентарии «и так в нем находятся».

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«Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы — такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы», — заявил Толстой на вопрос журналистов о готовности депутатов пойти в армию.

При этом вице-спикер отметил, что депутаты ведут законодательную работу, которую кроме них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Всего в армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.