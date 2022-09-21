В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
1 час назад

Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы «встать в строй»

Никита Бородкин

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой фоне объявленной в России частичной мобилизации заявил, что депутаты готовы «встать в строй». Как сообщает РИА Новости, он отметил, что все парламентарии «и так в нем находятся».

Толстой заявил о готовности депутатов Госдумы «встать в строй»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если будет нужно, не волнуйтесь, депутаты Государственной Думы — такие же граждане РФ, как и все остальные… Если будет нужно Родине, мы, конечно, готовы», — заявил Толстой на вопрос журналистов о готовности депутатов пойти в армию.

При этом вице-спикер отметил, что депутаты ведут законодательную работу, которую кроме них сейчас «вряд ли кто-то сделает».

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о частичной мобилизации. Ей подлежат граждане, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Всего в армию планируют призвать 300 тысяч резервистов.

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», от службы освобождаются члены парламента России — сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что в Кремле пока не знают, распространяется ли отсрочка на сотрудников администрации президента.

Политика,Петр Толстой,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Совет Федерации,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители