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25 минут назад

«Интерны» и «Час Волкова». Умер актер Максим Пинскер

Газета.Ru

Актер Максим Пинскер умер в одной из московских больниц на 59-м году жизни, сообщила ТАСС его бывшая жена Ирина. Пока точные причины смерти не называются.

1/9 Актер Максим Пинскер (5 февраля 1964 — 24 августа 2022)
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
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2/9 Актер Игорь Миркурбанов (слева) и Максим Пинскер в фильме «Молодые и злые» (2006)
Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
3/9 Кадр из сериала «Час Волкова - 3» (2009)
Фото: ООО «Видеоряд»
4/9 Кадр из сериала «Час Волкова - 4» (2010)
Фото: ООО «Видеоряд»
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5/9 Кадр из сериала «Час Волкова-5» (2011)
Фото: ООО «Телестанция» по заказу НТВ
6/9 Кадр из сериала «Интерны» (2010-2012)
Фото: 7 Арт Медиа
7/9 Кадр из сериала «Доктор Тырса» (2010)
Фото: Централ Партнершип
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8/9 Актеры Сергей Арцибашев (1951-2015) и Максим Пинскер во время съемок сцены фильма Юрия Быкова «Дурак», 2014 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
9/9 Кадр из фильма «Ловец снов» (2022)
Фото: Продюсерский центр «ГОРАД»

Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве в семье научных работников. Играл в любительском театре. После школы по настоянию родителей поступил в Московский физико-технический институт, но, получив диплом и отслужив в армии, все-таки решил получить актерское образование и стал студентом Школы-студии МХАТ. Его однокурсниками были Гоша Куценко и Вячеслав Разбегаев.

Играл в спектаклях Театра имени Маяковского и частной антрепризы «Театр Антона Чехова».

Телезрителям запомнился ролями травматолога дяди Миши в сериале «Интерны», Саяпина в фильме «Дурак», Сергея Лапина в «Часе Волкова», Бориса Михайловича в «Тяжеловесе», Петра Демченко в «Судмедэкспертах» и участкового в «Моей прекрасной няне».

Пинскер также был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда», озвучивал аудиокниги. Кроме того, его голосом говорят су-шеф Хорст из мультфильма «Рататуй», медведь Йорек Бирнисон из «Золотого компаса» и Берни Мак из «Трансформеров».

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