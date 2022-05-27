26 мая стало известно о смерти американского актера Рэя Лиотты. Ему было 67 лет. Артист скончался в Доминиканской республике, где он находился на съемках нового фильма «Опасные воды».

Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990). Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «Ганнибал», «Кокаин», «Сердцеедки», «Револьвер» и др.