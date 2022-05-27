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58 минут назад

Умер актер из «Славных парней» Рэй Лиотта

Газета.Ru

26 мая стало известно о смерти американского актера Рэя Лиотты. Ему было 67 лет. Артист скончался в Доминиканской республике, где он находился на съемках нового фильма «Опасные воды».

1/14 Рэй Лиотта на фестивале «Сандэнс» в Парк-Сити, 2011 год
Фото: Danny Moloshok/AP
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2/14 Кадр из фильма «Доминик и Юджин» (1988)
Фото: Orion Pictures
3/14 Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Пол Сорвино и Джо Пеши в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990)
Фото: KPA/Clobal Look Press
4/14 Лорен Холли и Рэй Лиотта в фильме «Турбулентность» (1996)
Фото: KPA/Clobal Look Press
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5/14 Кадр из фильма «Шепот ангелов» (2000)
Фото: Rumor of Angels Inc./Global Look Press
6/14 Кадр из фильма «Кокаин» (2001)
Фото: New Line Cinema
7/14 Рэй Лиотта и Джулианна Мур в фильме «Ганнибал» (2001)
Фото: MGM
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8/14 Джон Кьюсак и Рэй Лиотта в фильме «Идентификация» (2003)
Фото: Sony Pictures Imageworks
9/14 Кадр из фильма «Револьвер» (2005)
Фото: Capital Pictures
10/14 Сэт Роген и Рэй Лиотта в фильме «Типа крутой охранник» (2009)
Фото: Legendary Pictures
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11/14 Кадр из фильма «Место под соснами» (2012)
Фото: Focus Features
12/14 Кадр из фильма «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (2014)
Фото: Miramax Films
13/14 Кадр из фильма «История о супружестве» (2019)
Фото: Netflix
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14/14 Рэй Лиотта (1954 - 2022)
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Известность актеру принесла роль молодого гангстера в фильме Мартина Скорсезе «Славные парни» (1990). Кроме того, он сыграл в таких картинах, как «Ганнибал», «Кокаин», «Сердцеедки», «Револьвер» и др.

Лиотта также озвучивал главного персонажа игры «GTA: Vice City», а в 2005 году был удостоен премии «Эмми» как лучший приглашенный актер в сериале «Скорая помощь». Один из последних фильмов с его участием — «Множественные святые Ньюарка».

Общество,Фото,Рэй Лиотта,Мартин Скорсезе,
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