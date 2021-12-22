Пока вы в маске: COVID-19 усугубил «тихую пандемию» среди россиян

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Врач Корягина назвала проблему сахарного диабета «тихой пандемией»

Сахарный диабет особенно опасен при коронавирусе. Врач-терапевт Наталья Корягина назвала этот недуг «тихой пандемией». По словам специалиста, в данный момент от заболевания страдают более пяти млн жителей России. Кроме того, риски от сахарного диабета возрастают в период новогодних праздников. Это связано с гиперкалорийным питанием, которые обычно присутствует в праздничном меню россиян. «Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — сообщила Корягина в прямом эфире Instagram.

ВОЗ: Штамм "омикрон" обнаружен в 106 странах мира

Новый штамм коронавируса - "омикрон" - обнаружен уже в 106 странах. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на вторник, 21 декабря. В организации подчеркивают, что "общий риск, связанный с вызывающим обеспокоенность "омикрон"-вариантом, остается очень высоким". Новый штамм выявлен в 1,6 процента случаях при секвенировании. Доминировать же в мире продолжает "дельта"-штамм, обнаруженный в 96 процентах образцов биоматериала, передает ТАСС. В ВОЗ указывают, что "омикрон"-вариант имеет преимущества в росте перед "дельтой" и быстро распространяется. Причем это относится также к странам с "высокими уровнями иммунитета у населения".

Центр Гамалеи: У ревакцинированных «Спутником» выявили антитела к «омикрону»

У всех ревакцинированных «Спутником» выявлены антитела к «омикрон»-штамму. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, передает ТАСС. «Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», – отмечается в сообщении. В центре имени Н. Ф. Гамалеи ранее сообщали, что «Спутник V» дает устойчивый нейтрализующий ответ антител к «омикрон»-штамму, а также защищает от тяжелого течения заболевания. Ожидается, что эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против новой разновидности коронавируса составит более 80%.

Ученые выяснили роль Т-клеток в борьбе с COVID-19

Ученые из Китая выяснили, что Т-клетки играют более важную роль в противодействии коронавирусу, чем специфические антитела. Группа исследователей использовала результаты цифрового моделирования, научная статья опубликована в журнале Royal Society Open Science. Т-лимфоциты, или Т-клетки — это белые кровяные тельца, реагирующие на чужеродные вещества. В тимусе T-лимфоциты дифференцируются, приобретая Т-клеточные рецепторы (ТКР) и различные корецепторы (поверхностные маркеры). Они играют важную роль в приобретенном иммунном ответе, обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, усиливают действие моноцитов, NK-клеток, а также принимают участие в переключении изотипов иммуноглобулинов. Ученые из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, проанализировав клинические данные сотен пациентов с коронавирусом, построили математическую модель, чтобы выяснить, какую роль эти клетки играют в предотвращении тяжелого течения и смерти от COVID-19. Результаты показали, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета в случае заболевания COVID-19 может стать критичным для жизни и здоровья человека.

Врач назвал способы избежать заражения коронавирусом на корпоративе