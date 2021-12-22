Врач назвал способы избежать заражения коронавирусом на корпоративе

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что несмотря на рекомендации врачей, некоторые компании все-таки проводят новогодние корпоративы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что такие мероприятия могут распространять COVID-19.

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Чтобы провести корпоратив, по словам эксперта, нужно проводить мероприятие в отдельном помещении, а не в общем зале ресторана. А также ограничить число присутствующих теми сотрудниками, которые обычно находятся в офисе.

«Огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, то есть клубы и рестораны, – это места, где есть все условия для быстрой передачи коронавирусной инфекции», - сказал Звонков в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что для заражения всей компании, достаточно, чтобы на празднике находился один человек с коронавирусной инфекцией. По его мнению, чтобы провести корпоратив в формате COVID-free, нужно пригласить на него только привитую часть коллектива.

Ранее в Тюмени корпоратив для блогеров прошел вразрез с введенными в регионе коронавирусными ограничениями. Для посещения вечеринки не требовалось предоставлять QR-коды о вакцинации, а в помещении люди не носили маски. Всего на корпоратив пришли около тысячи человек.