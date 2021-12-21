Центр Гамалеи: У ревакцинированных «Спутником» выявили антитела к «омикрону»

У всех ревакцинированных «Спутником» выявлены антитела к «омикрон»-штамму. Об этом сообщается в Twitter российской вакцины со ссылкой на исследование НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, передает ТАСС.

Фото: Мир24 Мир24

«Мы выявили, что все ревакцинированные имеют нейтрализующие антитела к омикрон-штамму коронавируса. Более того, уровень нейтрализующих антител к «омикрону» в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», – отмечается в сообщении.

В центре имени Н. Ф. Гамалеи ранее сообщали, что «Спутник V» дает устойчивый нейтрализующий ответ антител к «омикрон»-штамму, а также защищает от тяжелого течения заболевания. Ожидается, что эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против новой разновидности коронавируса составит более 80%.