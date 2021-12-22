Ученые выяснили роль Т-клеток в борьбе с COVID-19

Ученые из Китая выяснили, что Т-клетки играют более важную роль в противодействии коронавирусу, чем специфические антитела. Группа исследователей использовала результаты цифрового моделирования, научная статья опубликована в журнале Royal Society Open Science. Т-лимфоциты, или Т-клетки — это белые кровяные тельца, реагирующие на чужеродные вещества. В тимусе T-лимфоциты дифференцируются, приобретая Т-клеточные рецепторы (ТКР) и различные корецепторы (поверхностные маркеры). Они играют важную роль в приобретенном иммунном ответе, обеспечивают распознавание и уничтожение клеток, несущих чужеродные антигены, усиливают действие моноцитов, NK-клеток, а также принимают участие в переключении изотипов иммуноглобулинов.

Фото: Александр Малоголовкин и др. Александр Малоголовкин и др.

Ученые из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, проанализировав клинические данные сотен пациентов с коронавирусом, построили математическую модель, чтобы выяснить, какую роль эти клетки играют в предотвращении тяжелого течения и смерти от COVID-19. Результаты показали, что ухудшение Т-клеточного противовирусного и противовоспалительного иммунитета в случае заболевания COVID-19 может стать критичным для жизни и здоровья человека.