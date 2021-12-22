Врач Корягина назвала проблему сахарного диабета «тихой пандемией»

Сахарный диабет особенно опасен при коронавирусе. Врач-терапевт Наталья Корягина назвала этот недуг «тихой пандемией».
По словам специалиста, в данный момент от заболевания страдают более пяти млн жителей России. Кроме того, риски от сахарного диабета возрастают в период новогодних праздников. Это связано с гиперкалорийным питанием, которые обычно присутствует в праздничном меню россиян.
«Что касается сахарного диабета — тихой пандемии — особенно усугубил ситуацию COVID. Риск умереть пациенту с сахарным диабетом и COVID возрастает в 10 раз в отличие от пациентов, кто не имеет сахарного диабета», — сообщила Корягина в прямом эфире Instagram.
Эндокринолог Ольга Сучкова назвала сухость во рту первым признаком развития сахарного диабета. Кроме того, пациенты могут испытывать чувство жажды.