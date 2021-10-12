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Хорваты позади: Россия стала первой в отборе

Газета.Ru
1 час назад

Сборная России в гостях одолела национальную сборную Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фёдор Смолов и Антон Заболотный в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России.
1/12 Фёдор Смолов и Антон Заболотный в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России.
Фото: РИА Новости
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Игроки сборной России радуются голу в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
2/12 Игроки сборной России радуются голу в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Borut Zivulovic/Reuters
Слева направо: Адам Черин (Словения) и Алексей Миранчук (Россия) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
3/12 Слева направо: Адам Черин (Словения) и Алексей Миранчук (Россия) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
4/12 Главный тренер сборной России Валерий Карпин во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: РИА Новости
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Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
5/12 Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Borut Zivulovic/Reuters
Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
6/12 Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Borut Zivulovic/Reuters
Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
7/12 Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Borut Zivulovic/Reuters
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Беньямин Вербич и главный судья Артур Соареш Диаш в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
8/12 Беньямин Вербич и главный судья Артур Соареш Диаш в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Йосип Иличич (Словения) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
9/12 Йосип Иличич (Словения) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
10/12 Во время матча отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Borut Zivulovic/Reuters
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Дмитрий Баринов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Далер Кузяев в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
11/12 Дмитрий Баринов, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия и Далер Кузяев в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России, 11 октября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»
Игроки сборной России радуются победе в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России. На первом плане - Беньямин Шешко (Словения), 11 октября 2021 года
12/12 Игроки сборной России радуются победе в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными командами Словении и России. На первом плане - Беньямин Шешко (Словения), 11 октября 2021 года
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»

Подопечные Валерия Карпина провели ударный первый тайм, в котором им удалось дважды поразить ворота Яна Облака. Примечательно, что мячи в составе российской сборной забивали исключительно защитники — Игорь Дивеев и Георгий Джикия.

Еще по ходу первой половины встречи словенцам удалось сократить отставание в счете благодаря точному удару Йосипа Иличича, но на большее команду под руководством Матьяжа Кека не хватило — итоговый счет 2:1 в пользу сборной России.

Благодаря ничьей сборной Хорватии в домашнем поединке против словаков наши парни возглавили турнирную таблицу группы Н. Завершит отборочный турнир сборная России матчами против Кипра и Хорватии через месяц.

Общество,Фото,Игорь Дивеев,Йосип Иличич,Георгий Джикия,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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