Пока вы в маске: Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе

Министерство здравоохранения России заявило, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, сообщает ТАСС со ссылкой на памятку министерства. Кроме того, одышка случается у 31,7% переболевших. На кашель жалуются 13,5%, на боль в груди и тахикардию - 12,7%.
Практически все переболевшие коронавирусной инфекцией в средней или тяжелой форме теряют вес. Снижение массы тела может продолжаться достаточно долго — в зависимости от степени тяжести заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ей подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, работники транспорта общего пользования, работники сфер обслуживания и услуг.
Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Беларуси, въезжающим в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию России через мобильное приложение.
Число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом в Чечне к настоящему времени составляет 493,4 тыс. человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства Чечни, руководителя республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахита Усмаева.