Пока вы в маске: Минздрав предупредил переболевших коронавирусом о тромбозе

Минздрав предупредил о риске тромбозов у трети переболевших COVID

Министерство здравоохранения России заявило, что у 20—30% переболевших COVID-19 могут возникать тромбозы, сообщает ТАСС со ссылкой на памятку министерства. Кроме того, одышка случается у 31,7% переболевших. На кашель жалуются 13,5%, на боль в груди и тахикардию - 12,7%.

Раскрыты последствия тяжелой формы COVID-19

Практически все переболевшие коронавирусной инфекцией в средней или тяжелой форме теряют вес. Снижение массы тела может продолжаться достаточно долго — в зависимости от степени тяжести заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ей подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, работники транспорта общего пользования, работники сфер обслуживания и услуг.

С 25 июля меняются правила въезда в Россию иностранцев

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Беларуси, въезжающим в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию России через мобильное приложение.

В Чечне рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса