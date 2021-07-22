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В Чечне рассказали о ситуации с вакцинацией от коронавируса

RT на русском
22 минуты назад

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 первым компонентом в Чечне к настоящему времени составляет 493,4 тыс. человек.

В Чечне вакцинировали 91% населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на зампреда правительства Чечни, руководителя республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахита Усмаева.

Он отметил, что для получения коллективного иммунитета необходимо привить 60% взрослого населения.

«В Чечне уже привито 493 480 человек, что составляет 91,3% от запланированного количества», — сказал Усмаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чечне находится под контролем, тем не менее число заболевших коронавирусом растёт.

Общество,Вахит Усмаев,Рамзан Кадыров,РИА Новости,Чеченская Республика,
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