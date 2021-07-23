Раскрыты последствия тяжелой формы COVID-19

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Эксперт рассказала о потере веса среди переболевших COVID-19 в тяжелой форме

Вечерняя Москваиещё 2
28 минут назад

Практически все переболевшие коронавирусной инфекцией в средней или тяжелой форме теряют вес. Снижение массы тела может продолжаться достаточно долго — в зависимости от степени тяжести заболевания. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

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Фото: ТАССТАСС

— Снижение веса отмечают почти все переболевшие коронавирусной инфекцией в среднетяжелой или тяжелой форме. При небольших изменениях, в пределах пяти килограммов, наряду с хорошим самочувствием, особенно если до болезни вес был избыточным, ничего предпринимать не нужно, — сообщила она.

По ее словам, в том случае, если после прохождения лечения от COVID-19 вес продолжает падать, необходимо обратиться ко врачу.

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Она добавила, что при нарушениях в желудочно-кишечном тракте вес может снижаться долго — до одного месяца и более. Процесс похудения закончится тогда, когда пациент пройдет комплексное лечение от коронавируса.

Младший научный сотрудник клинического отдела ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского, врач-терапевт Дарья Хавкина, в свою очередь, отметила, что практически любая болезнь способна вызвать изменения обмена веществ в организме, так как при поражении клеток инфекцией тело начинает бороться с вирусом. В случае с COVID-19 снижению веса также способствует потеря обоняния и вкусовых ощущений.

Избежать потери веса можно с помощью правильной витаминной терапии и рациональной диеты, передает РИА Новости.

Кроме того, около 20–30 процентов пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с таким осложнением, как тромбоз. Это следует из памятки Министерства здравоохранения России для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19. Своевременно выявить изменения после перенесенного заболевания позволит углубленная диспансеризация, которая стартовала с 1 июля в Москве.

Общество,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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