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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

RT на русском
48 минут назад

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписано постановление от 23.07.2021 43 Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Само постановление будет опубликовано в течение дня.

Как пишет РИА Новости, исходя из данных Роспотребнадзора, обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники оздоровительных лагерей, социальной сферы, культуры, досуга и спорта, работники транспорта общего пользования, работники сферы обслуживания: торговли, общепита, производственных цехов пищевой продукции, работники сферы услуг: парикмахерских, гостиниц, туристических баз, саун и бань, работники многофункциональных центров, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых отделений, единых расчетных центров, центров сотовой связи, сотрудники ЖКХ, энергетики и вахтовики.

Общество,Почта России,Роспотребнадзор,РИА Новости,Красноярский Край,
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