В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена в Красноярском крае из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Подписано постановление от 23.07.2021 43 Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Само постановление будет опубликовано в течение дня.