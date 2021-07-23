Правила въезда в Россию изменятся с 25 июля

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также гражданам Беларуси, въезжающим в Россию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза через воздушные пункты пропуска, необходимо предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее чем за 3 дня до прибытия на территорию России через мобильное приложение

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Путешествую без COVID-19", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

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Для иностранцев, въезжающих в нашу страну из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана норма вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

"Данные правила не будут распространяться на тех граждан, которые въезжают в Россию из третьих государств через территории стран-участниц ЕАЭС транзитом или с кратковременной остановкой. При этом они обязаны предоставить документ с результатами отрицательного ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве ответили на основные вопросы. связанные с введением нового порядка.

Для чего разработано приложение "Путешествую без COVID-19"?

"Путешествую без COVID-19" - современное решение, которое позволяет вернуть прозрачность границ, содействуя снижению риска проникновения вируса на территории стран, гарантируя подлинность цифрового сертификата тестирования на COVID-19.

На кого распространяется обязательность приложения? Полностью ли отменен порядок въезда по бумажным сертификатам или система действует параллельно?

С 25 июля 2021 года использование приложения "Путешествую без COVID-19" обязательно для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Республики Беларусь при въезде в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, а с 1 сентября 2021 г. с территорий Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан через воздушные пункты пропуска по перечню согласно приложению 2 к распоряжению 635-р.

Исключение составляют лица, въезжающие в Российскую Федерацию из третьих государств через территории указанных выше стран, при условии предъявления ими отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного на территории третьего государства не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, а также билетов и (или) посадочных талонов по всему маршруту следования в Российскую Федерацию.

Обязательна ли установка приложения для граждан России при въезде в Российскую Федерацию из стран-членов ЕАЭС и стран, на территории которых действуют сертифицированные лаборатории, подключенные к системе приложения "Путешествую без COVID-19"?

Нет, не обязательна. Граждане Российской Федерации в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.07.2021 обязаны в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).

При этом при наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР при возвращении в Российскую Федерацию не требуется.

Сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются на Едином портале государственных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации".

На каких устройствах работает приложение? Возможна ли установка приложения в случае, если нет смартфона, на другие устройства, например, планшет или компьютер?

Приложение может быть установлено на смартфон, планшетный компьютер, использующие операционные системы iOS версии 10 и выше, Android версии 5 и выше. В случае путешествия с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона, дополнительные устройства не обязательны. Ваши данные, а также данные ПЦР-тестов детей или пожилых родственников могут быть размещены вместе в одном мобильном приложении на одном мобильном устройстве.

Как установить приложение?

Приложение доступно для скачивания бесплатно в магазинах AppStore, GooglePlay и AppGallery (магазин приложений Huawei). Также пользователи операционной системы Android версии 5 и выше могут скачать приложение по ссылке.

Как использовать приложение?

После загрузки приложения в смартфон необходимо его открыть и выбрать страну отправления и страну прибытия. Далее на карте в приложении Вы увидите присоединившиеся к цифровой платформе пункты забора анализов и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тест. Выбрав наиболее удобный из них, записываетесь на прием и сдаете тест.

В регистратуре лаборатории необходимо сообщить, что Вы хотите получить результаты в приложении "Путешествую без COVID-19".

Также в лаборатории необходимо предоставить сведения для заполнения анкеты. Подпишите заявление и отсканируйте на нем QR-код при помощи мобильного приложения.

При отрицательном анализе на COVID-19 в приложение придет зеленый код - с ним можно отправляться в путешествие.

Перед отъездом убедитесь, что в мобильном приложении доступна информация о результатах теста, также обращайте внимание на действительность сроков теста перед отправлением.

При пересечении границы предъявите уполномоченному контролеру зеленый QR-код в приложении на экране мобильного телефона. Зеленый QR-код признается российскими компетентными органами.

Результаты тестов каких лабораторий принимаются при использовании приложения для въезда в Россию?

К системе приложения "Путешествую без COVID-19" подключены лаборатории, отвечающие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и соответствующих органов других стран. Выбрать удобную лабораторию можно в интерфейсе приложения. Для этого необходимо указать страну отправления и воспользоваться предлагаемым списком лабораторий или самостоятельно выбрать одну из них на карте. Предварительно на устройстве необходимо включить геолокацию.

Важно: в приложении невозможно получить результаты тех лабораторий, которые не отображены в списке лабораторий в приложении.

Какие документы понадобятся для сдачи тестов в сертифицированной лаборатории?

Перечень документов для сдачи анализов следует уточнить в лаборатории, требования могут различаться в зависимости от страны. Как правило, это паспорт гражданина.

Я сдаю тест по внутреннему паспорту, путешествую по заграничному паспорту?

Для получения результата в приложении нужно отсканировать, используя функционал "Путешествую без COVID-19", тот паспорт, который предъявляется в регистратуре лаборатории для анализа и при пересечении границы. При проходе пограничного пункта контроля при себе следует иметь оригинал документа, указанного в приложении. Страница с зеленым QR-кодом содержит последние 4 цифры Вашего паспорта. При въезде в страну представитель контролирующего органа может провести в том числе сверку этих цифр с номером Вашего паспорта. Поэтому при сдаче теста для поездки за рубеж следует использовать тот паспорт, с которым Вы отправляетесь в поездку.

Фотография в приложении - устанавливается самостоятельно или в лаборатории?

Фотография в приложении загружается во время сканирования паспорта - это действие необходимо, чтобы потом открыть результат тестирования. При сканировании автоматически заполняются все необходимые графы с данными в приложении, а также прикрепляется фотография.

Можно ли распечатать результат и не использовать приложение?

Лица, прибывающие в Российскую Федерацию с приложением "Путешествую без COVID-19", должны показать результаты именно в работающем приложении. До поездки рекомендуется сделать принт-скрины экрана телефона с изображением зеленого QR-кода, распечатать их на принтере и, на всякий случай, иметь с собой при въезде в страну.

Все ли страны ЕАЭС подключены к приложению: везде ли есть лаборатории и пункты сдачи анализов, подключенные к приложению?

К приложению "Путешествую без COVID-19" подключены все страны-члены ЕАЭС, а также Республика Таджикистан, в каждой из них есть лаборатории и пункты сдачи тестов, подключенные к приложению. Ознакомиться с перечнем лабораторий можно самостоятельно в разделе "Лаборатории" приложения (опции "Рядом с вами" и "На карте").

Будет ли в приложении содержаться информация о прививках?

Для удобства путешествующих, а также для выполнения возможных будущих требований планируется включить такую функцию в приложение.

Обязаны ли граждане Российской Федерации использовать приложение, выезжая из России в ЕАЭС?

Регламент использования приложения гражданами Российской Федерации для въезда на территорию стран-членов ЕАЭС определяется Правительствами стран-членов ЕАЭС. Для получения информации о требованиях к въезду и возможности въезда в страны-члены ЕАЭС с использованием приложения необходимо обратиться в консульские учреждения указанных стран.

При каком способе пересечения границы используется приложение и в каких пунктах пропуска?

В настоящее время Приложение используется при въезде в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска, определенные в Приложении 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года 635-р.

Перечень воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для въезжающих в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, а также граждан Республики Белоруссия, в отношении которых применяются требования о предъявлении отображаемого в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" отрицательного результата лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции, отобранного не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации.

На каком этапе поездки понадобится предъявить данные приложения?

Данные приложения понадобится предъявить представителям Роспотребнадзора при въезде в Российскую Федерацию через воздушные пункты пропуска, указанные в Перечне воздушных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для прибытия граждан иностранных государств (Приложение 2 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года ;635-р).

Кому предъявляются данные?

Данные предоставляются сотрудникам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Кто видит результаты теста и информацию, содержащуюся в приложении?

Информация в мобильном приложении доступна только пользователю, и тем лицам, кому пользователь показывает QR-код через приложение.

Третьи лица, уполномоченные произвести проверку, видят лишь зеленый QR-код, а не персональные данные, которые вы предоставляете, заполняя анкету в пункте сдачи анализов. Таким образом, персональные данные не видит никто, кроме тех, кому Вы сами их доверили.

Пересекают ли мои данные границу и передаются ли третьим лицам и уполномоченным органам других государств?

Механизм работы приложения не предполагает трансграничное перемещение персональных данных пользователя, а также передачу их третьим лицам и уполномоченным органам других стран. Данные остаются в национальной юрисдикции страны, на территории которой была осуществлена сдача теста.

Что делать, если, я лечу с маленькими детьми или пожилыми родственниками, у которых нет смартфона?