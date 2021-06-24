Пока вы в маске: "Дельта" штамм убивает легкие вдвое быстрее

Проценко: в Коммунарке в реанимации нет привитых пациентов

"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось", - написал он.

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Московских работодателей обяжут привить от коронавируса 60% сотрудников

Тех, кто откажется от прививки без медицинских противопоказаний, организация обязана отстранить от работы.

Медик посоветовал не летать в самолете два месяца после COVID

Фото: страница Under the Weather в Facebook

Любой перенесенное инфекционное заболевание (в особенности, если оно протекало в тяжелой форме), в частности коронавирус, необходим восстановительный период в течение месяца или двух. Большие нагрузки для здоровья, в частности перелеты, могут повлечь осложнения.

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