Пока вы в маске: "Дельта" штамм убивает легкие вдвое быстрее

Проценко: в Коммунарке в реанимации нет привитых пациентов
"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось", - написал он.
«Послезавтра - в реанимации»: доктор наук об индийском штамме
Доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
рассказала, что индийский штамм коронавируса поражает легкие быстрее своих предшественников.
Московских работодателей обяжут привить от коронавируса 60% сотрудников
Тех, кто откажется от прививки без медицинских противопоказаний, организация обязана отстранить от работы.
Медик посоветовал не летать в самолете два месяца после COVID
Фото: страница Under the Weather в Facebook
Любой перенесенное инфекционное заболевание (в особенности, если оно протекало в тяжелой форме), в частности коронавирус, необходим восстановительный период в течение месяца или двух. Большие нагрузки для здоровья, в частности перелеты, могут повлечь осложнения.
"Доводят до паники": Россияне о розыгрышах среди привитых
Россияне с недоверием отнеслись к розыгрышу автомобилей среди привитых от коронавируса сограждан. Читатели «Рамблера», комментируя новость о первом разыгранном автомобиле, пришли к выводу, что это «доводит народ до паники».