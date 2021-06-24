Медик посоветовал не летать в самолете два месяца после COVID

«Безусловно, после перенесенной коронавирусной инфекции, как и после кори, тяжелого гриппа или гепатита, требуется восстановление на протяжении месяца или двух. Следует сдать анализы, выяснить, завершился ли воспалительный процесс. Тем, у кого заболевание протекало тяжело, и это относится не только к коронавирусу, лучше отказаться от полетов и путешествий. Любое инфекционное заболевание способно повлечь осложнение», — отметил Зверев.
«Каждый пациент переносит коронавирус по-разному, поскольку инфекция еще до конца не исследована, поэтому с ней не стоит играть. Необходимо придерживаться советов медицинских работников, пройти полную реабилитацию», — сказал он.