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Медик: после перенесенного коронавируса два месяца лучше не летать на самолетах

Елена Прошина
1 час назад
Любой перенесенное инфекционное заболевание (в особенности, если оно протекало в тяжелой форме), в частности коронавирус, необходим восстановительный период в течение месяца или двух. Большие нагрузки для здоровья, в частности перелеты, могут повлечь осложнения.
Медик посоветовал не летать в самолете два месяца после COVID
Фото:  страница Under the Weather в Facebook страница Under the Weather в Facebook
Об этом изданию URA.RU рассказал научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.
«Безусловно, после перенесенной коронавирусной инфекции, как и после кори, тяжелого гриппа или гепатита, требуется восстановление на протяжении месяца или двух. Следует сдать анализы, выяснить, завершился ли воспалительный процесс. Тем, у кого заболевание протекало тяжело, и это относится не только к коронавирусу, лучше отказаться от полетов и путешествий. Любое инфекционное заболевание способно повлечь осложнение», — отметил Зверев.
Также о необходимости реабилитационного периода после коронавируса изданию рассказал и главврач главного ковидного госпиталя Горнозаводского округа — горбольницы 1 Нижнего Тагила — Александр Павловских.
«Каждый пациент переносит коронавирус по-разному, поскольку инфекция еще до конца не исследована, поэтому с ней не стоит играть. Необходимо придерживаться советов медицинских работников, пройти полную реабилитацию», — сказал он.
Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление по поводу углубленной диспансеризации для россиян, перенесших коронавирусную инфекцию. Программу запустят с 1 июля.
Общество,Виталий Зверев,Михаил Мишустин,РАН,Правительство РФ,
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