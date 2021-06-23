"Доводят до паники": Россияне о розыгрышах среди привитых

Россияне с недоверием отнеслись к розыгрышу автомобилей среди привитых от коронавируса сограждан.
Читатели «Рамблера», комментируя новость о первом разыгранном автомобиле, пришли к выводу, что это «доводит народ до паники».
«Вот эти розыгрыши и доводят народ до паники перед прививкой. Равно как пункты вакцинации в торговых центрах, на улице, на пляже», «Вероятные материальные поощрения за вакцинацию - стимул для жадных и туго соображающих граждан. Нормальные уже вакцинировались», «Бесплатный сыр где? .... Правильно», - высказали опасения комментаторы.
Пользователи также решили подкинуть идеи для привлечения к вакцинации большего числа граждан.
«Надо после вакцинации вручать литр водки бесплатно, вот тогда вся страна вакцинируется за неделю. А кто и несколько раз успеет», «Россиянин и за бутылку может вакцинироваться», - предположили читатели.
«Я не выиграл автомобиль, но у меня есть своя система. Нужно приходить постоянно с утра. 5 раз прививаюсь. Надеюсь мне повезет!» - пошутил пользователь с ником Желтый Жилет.
В среду в эфире телеканала «Москва 24» состоялся первый розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». В первом розыгрыше участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня, обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. Победителями розыгрыша стали пять человек.