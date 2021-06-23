"Доводят до паники": Россияне о розыгрышах среди привитых

Читатели «Рамблера», комментируя новость о первом разыгранном автомобиле, пришли к выводу, что это «доводит народ до паники».

В среду в эфире телеканала «Москва 24» состоялся первый розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». В первом розыгрыше участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня, обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. Победителями розыгрыша стали пять человек.