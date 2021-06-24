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Проценко рассказал, что в реанимации в Коммунарке нет ни одного вакцинированного

ТАССиещё 5
55 минут назад
Ни одного вакцинированного от коронавируса нет среди более чем 300 пациентов реанимации городской клинической больницы 40 в Коммунарке. Об этом главный врач учреждения Денис Проценко написал в своем Telegram-канале.
Проценко: в Коммунарке в реанимации нет привитых пациентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В Коммунарке в реанимации 387 пациентов, 101 на ИВЛ, 3 - ЭКМО. Среди них нет вакцинированных. Уверен, что если бы все прислушивались к разъяснениям профессионалов, то количество тяжелых случаев резко уменьшилось", - написал он.
В Москве выявлено 6 534 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе, по данным оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, умерли 21 686, или 1,66%, заболевших.
Общество,Денис Проценко,
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